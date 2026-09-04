Yol çalışması nedeniyle kapatılan kesimlerde sürücüler dikkatli olsun - Son Dakika
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Yol çalışması nedeniyle kapatılan kesimlerde sürücüler dikkatli olsun

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Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım ve onarım çalışmaları süren kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesini ve trafik işaretlerine uymasını istedi. İzmir-Çeşme Otoyolu, Aksaray-Nevşehir, Ankara-Kırıkkale ve Adana-Osmaniye gibi birçok güzergahta belirli saatlerde şerit kapatmaları ve kontrollü ulaşım uygulanacak.

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nda aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve sistem revizyonu işi dolayısıyla 6. Sanayi ve Limontepe kavşakları kollarında 22.00-05.00 saatlerinde çalışma yapılacak. Çalışmalar kapsamında yolun orta ve sol şeritleri trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek.

Aksaray- Nevşehir yolunun 29-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Nevşehir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, Aksaray yönünde çift yönlü veya servis yolundan sağlanıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 16-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Adana- Osmaniye yolunun 12-13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nün yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 34-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Mecitözü yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor.

Malatya-Kayseri yolunun 8-11. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Antalya-Korkuteli yolunun 29-36. kilometrelerinde (Korkuteli kuzey çevre yolu) sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 58-64. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Balıkesir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yol çalışması nedeniyle kapatılan kesimlerde sürücüler dikkatli olsun - Son Dakika

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