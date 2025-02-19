Başakşehir'de trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı kadın sürücünün aracına yumruklayarak zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Şubat'ta, Kuzey Marmara Yolu'nda yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, kadın sürücünün aracına zarar vererek, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan S.Z'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itirazda bulundu.
Başsavcılık, sulh ceza hakimliğine sunduğu itiraz dilekçesinde, şüpheli S.Z'nin tutuklanmasını talep etti.
Olay
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Yolu'nda Başakşehir istikametinde seyreden kadın sürücü ile aynı yönde ilerleyen farklı bir aracın sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma yürütmüştü.
Yapılan incelemede, kadın sürücünün aracına zarar vererek, tehdit ve hakarette bulunan kişinin kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli S.Z'yi yakalamıştı.
S.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından "mala zarar verme, tehdit ve hakaret" suçlarından sevk edildiği adliyede, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartıyla serbest bırakılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Yol Verme Tartışması: Kadın Sürücüye Saldırı İtirazı - Son Dakika
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