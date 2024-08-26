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Yolda bulduğu leyleği her gün 1 kilo ciğerle besledi

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde yol kenarında bitkin halinde bir leyleğe rastlayan Aykut Temiz, sevimli dostunu her gün bir kilo ciğerle besledi.

Kuşu ilk gördüğünde hareketsiz halde bulduğunu belirten Temiz, "10 gündür besliyordum. Artık uçmaya çalışıyor. O yüzden teslim edeceğiz. İnşallah doğaya en iyi şekilde dönecektir" dedi.

Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü personeli Ahmet Erkoç ve Mustafa Akıl tarafından teslim alınan leylek, yaban hayvanı acil müdahale ve rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınıp, uçma yetisini kazandıktan sonra tekrar doğaya salınacağı kaydedildi.