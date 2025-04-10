Yolda Yapım Çalışmaları: Trafik Düzenlemesi - Son Dakika
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Yolda Yapım Çalışmaları: Trafik Düzenlemesi

Çeşitli yollardaki yapım ve bakım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü olarak sürdürülüyor.

10.04.2025 10:26
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bekirpaşa Otoyol Kavşağı ile D-100 bağlantı yolu arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun 4-5. kilometreleri Kozluk Köprüsü mevkisinde 30 Nisan'a kadar Sakarya- Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Büyükçekmece- Kınalı yolunun 32. kilometresinde Karadere Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek yönden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul- Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun Buharkent-1 Kavşağı çıkışında, bağlantı yolundaki otoyol çalışmaları nedeniyle 0-1. kilometrelerde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 0-23. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 15-16. ve 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Balıkesir- Kepsut yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun her iki yönünde banket kısmı daraltılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Şalpazarı-Sisdağı yolu, 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yolda Yapım Çalışmaları: Trafik Düzenlemesi - Son Dakika

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