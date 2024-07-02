Yorgo Papandreu: Türkiye ve Yunanistan Orman Yangınlarıyla Mücadelede Birlikte Hareket Etmeli - Son Dakika
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Yorgo Papandreu: Türkiye ve Yunanistan Orman Yangınlarıyla Mücadelede Birlikte Hareket Etmeli

Eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Türkiye ve Yunanistan'ın sıklıkla orman yangınlarıyla mücadele ettiğini belirterek, iki ülkenin birbirinden ayrı olmadığını ve bu tür olaylara karşı ortak hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Papandreu, Kuşadası'nda İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'na yapılan anıta karanfil bıraktı ve İsmail Cem ile diktikleri zeytin ağacının önünde fotoğraf çektirdi. Kuşadası Belediye Başkanı Günel ise Papandreu'nun ziyaretinin iki ülke arasındaki dostluk ve barışın sembolü olduğunu belirterek, ekilen barış tohumlarının her geçen gün büyüyeceğini ifade etti.

02.07.2024 22:15
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Eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Türkiye ve Yunanistan'ın sıklıkla orman yangınlarıyla mücadele ettiğini belirterek, "Biz birbirimizden ayrı değiliz. Biz bir aradayız. Bu tür olayların karşısında ortak hareket etmeliyiz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in davetlisi olan Papandreu, beraberindeki heyetle İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'na geldi.

Papandreu, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem anısına yapılan anıta karanfil bıraktı, yıllar önce İsmail Cem'le barışı simgelemek için diktikleri zeytin ağacının önünde fotoğraf çektirdi.

Burada konuşma yapan Papandreu, Kuşadası'nda duygu dolu anlar yaşadığını söyledi.

Gördüğü misafirperverlik için teşekkür eden Papandreu, şöyle devam etti:

"İsmail Cem gibi benim hayatımda büyük öneme sahip bir arkadaşın yanında olmak çok büyük bir onur. İsmail Cem ile yıllar önce her iki millet arasında attığımız dostluk ve barış temellerinin ne kadar sağlam olduğunu bugün Samos'ta görebilirsiniz. Türkiye ve Yunanistan'da sıklıkla orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Doğaya karşı her zaman sorumluluklarımız var. Biz birbirimizden ayrı değiliz. Biz bir aradayız. Bu tür olayların karşısında ortak hareket etmeliyiz. Kuşadası'nda sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum."

Kuşadası Belediye Başkanı Günel de "Ben inanıyorum İsmail Cem ve Papandreu'nun o gün dikmiş oldukları fidan, bugün nasıl büyük bir zeytin ağacı olduysa, bugün ekilen barış tohumları iki ülke arasında da her geçen gün büyüyecek ve yeşerecek." dedi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde zarar gören orman alanları ile Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni gezen Papandreu daha sonra Günel'i makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yorgo Papandreu: Türkiye ve Yunanistan Orman Yangınlarıyla Mücadelede Birlikte Hareket Etmeli - Son Dakika

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