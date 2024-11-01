Yörük Ömer'in Hayvancılık Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yörük Ömer'in Hayvancılık Hikayesi

Ömer Dede, Erciyes eteklerinde atalarından kalan hayvancılığı yürütüyor ve huzur buluyor.

01.11.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Ömer Dede, atalarından miras kalan hayvancılık mesleğini Erciyes Dağı eteklerindeki Ortaseki Ormanları'nda tek başına sürdürüyor.

Dede, İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te 150 büyükbaş hayvanına çobanlık yapıyor.

Dede, AA muhabirine, insanlardan uzakta gürültüsüz ortamda yaşamanın huzur verdiğini söyledi.

Mesleğini severek yaptığını belirten Dede, şunları kaydetti:

"Bu bizim dede mesleğimiz. Dedeme de babasından kalan bir meslek. Ben gücümün yettiği yere kadar bu mesleği yapacağım. Burayı dedelerimiz yayla olarak kullanıyordu. Hayvanlarla yazın buraya gelirdik. Kışın evde ahırda bakardık. Burası Erciyes Dağı'nın kuzey cephesi, Erciyes Dağı'nın etekleri. Buranın rakımı 2 bin. Büyükbaş hayvancılık yapıyoruz. Süt, peynir, yoğurt, yapıyoruz. Bu şekilde geçim sağlıyoruz. Ben aslında burada hayat okulunu, doğa okulunu okudum. Şimdi herkes üniversite okuyor. Herkes bir meslek icra ediyor. Yaşadığım yerde ben de yapmasam bu mesleği yapacak başka kişi olmadığı için tarım ve hayvancılığı seçtim. Şehirde yaşamayı sevmiyorum. Merkezde, binada, toplumun gürültüsünde yaşamayı, kalabalık ortamları sevmediğim için bu işi tercih ettim."

Dede, liseden mezun olduğunu, üniversite eğitimine de açık öğretimden devam ettirdiğini aktardı.

"Bana burada 'Yörük Ömer' derler"

Babası yaşlandığı için mesleği bıraktığını anlatan Dede, "Bana burada 'Yörük Ömer' derler. 'Yörük hayatı yaşıyorsun' diye söylüyorlar. Tabii bu bölgeye göz kulak da oluyorum. Allah korusun, yangın veya farklı bir durum olsa gerekli yerlere bildiriyorum. Aslında burada ormanı da koruyoruz." dedi.

Dede, yılın çoğunu burada hayvanlarına bakarak geçirdiğini, kışın hayvanlarıyla ilçedeki evlerine geçmek zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, kayseri, 3-sayfa, Erciyes, Hacılar, Güncel, Miras, Tarım, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yörük Ömer'in Hayvancılık Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
20:13 Fatih Terim, Panathinaikos’u pişman etti Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti
20:09 İspanya’daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
19:43 Sedef’i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme Sedef'i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 14:59:04. #1.11#
SON DAKİKA: Yörük Ömer'in Hayvancılık Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.