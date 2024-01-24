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Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 5 farklı kategorideki 147 fotoğrafı inceledi ve oyladı. Akdoğan, 'Haber' kategorisinde Erçin Ertürk'ün 'Yıkım', 'Çevre-Yaşam' kategorisinde İsa Terli'nin 'İstanbul'da şimşekli gece', 'Spor' kategorisinde Tolga Ovalı'nın 'Kutlama dalışı', 'Deprem: Umut' kategorisinde Sergen Sezgin'in '209. saat' ve 'Gazze: Kanıt' kategorisinde Abed Zagout'un 'Çaresizlik' fotoğraflarını seçti.

Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
24.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:26
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Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akdoğan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece" fotoğraflarını oylayan Akdoğan, "Spor" kategorisinde ise Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat" adlı karesini seçen Akdoğan, " Gazze: Kanıt"ta ise Abed Zagout'un "Çaresizlik" fotoğrafı için oy kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


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