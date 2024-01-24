Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akdoğan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece" fotoğraflarını oylayan Akdoğan, "Spor" kategorisinde ise Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat" adlı karesini seçen Akdoğan, " Gazze: Kanıt"ta ise Abed Zagout'un "Çaresizlik" fotoğrafı için oy kullandı.