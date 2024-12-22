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Yozgat esnafından güvercinlere şefkat eli

Yozgat'ta yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere esnaf bakıyor

YOZGAT - Yozgat'ta kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte yem ve su bulmakta güçlük çeken güvercinler için esnaf ve vatandaşlar seferber oldu.

Yozgat'ın tarihi Un Pazarı bölgesinde yaşayan yüzlerce güvercin, esnafın ve çevre halkının desteğiyle hayatta kalıyor.

Çarşı esnafı, sabah iş yerlerini açmadan önce çarşı alanına toplanan güvercinlere buğday atarak besliyor. Alan ortasına yerleştirilen leğenlere su dolduran esnaf, güvercinlerin içme suyu ihtiyaçlarını karşılıyor. Sorgun'un Babalı köyünden gelen 80 yaşındaki Muttalip Demir de günlük sularını yenileyerek katkıda bulunuyor. Güvercinler için su taşıyan Demir, esnafın koyduğu leğenlerdeki kirli veya azalmış suyu gün boyu yenileyerek kuşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Demir "Su veriyorum, yem veriyorum. Kuşları çok seviyorum" diyerek, kuşlara olan sevgisini vurguluyor.

Köylerden çarşıya gelen vatandaşlar da beraberlerinde getirdikleri buğdayı, güvercinlerin beslenmesi için çarşıya bırakıyor. Un Pazarı bölgesindeki binaların çatılarında yuvalanan güvercinler, bu dayanışma sayesinde kışın zorlu şartlarında hayatta kalmayı başarıyor.

Hasat sonrası kuşlar için buğday ayardı

Yozgat'ın Bayatören Köyü'nde çiftçilik yapan Hasan Şahiner de, hasat sonrasında kuşlar için buğday ayırdığını söyleyerek, "Böyle köyden geldikçe getiriyorum ve hayvanları beslemeye çalışıyoruz" dedi.

"Her gün böyle bir şenlik oluyor"

Unpazar'ında esnaf olan Erdoğan Özbilge, esnaf olarak yaz kış güvercinlere yem bıraktıklarını, özellikle kış aylarında yem bulmakta zorlanıp, telef olmamaları için yem bırakma işlemini düzenli yaptıklarını vurguladı. Özbilge, "Buradaki kuşları sahiplendik. İnsanlarımız yemlerini veriyor, sularını tazeliyor. Her gün böyle bir şenlik oluyor. Vatandaşlar, gençlerimiz, çocuklar hepsi gelip eğlence yapar gibi kuşlarla oynuyor, vakit geçiriyorlar, güzel bir stres atıyorlar. Daha iyi bir şey olması lazım, belediyemizin de buralara bir yemlik, suluk gibi bir şeyler yaparsa, daha güzel olur diye düşünüyorum" diye konuştu.