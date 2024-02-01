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Yozgat'ta 14 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Yozgat'ta 14 firari hükümlü yakalandı

Yozgat\'ta 14 firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aralarında dolandırıcılık, hırsızlık ve vergi usül kanununa muhalefet suçlarından hüküm giyen hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

01.02.2024 12:59
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Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-31 Ocak'ta arananların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A, hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.H, Vergi Usül Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.K. ile çeşitli suçlardan 2 ay 15 gün ila 3 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 firariyi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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