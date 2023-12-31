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Yozgat'ta 15 günde 4 bin 403 araç sürücüsüne 5 milyon 282 bin 406 lira ceza - Son Dakika
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Yozgat'ta 15 günde 4 bin 403 araç sürücüsüne 5 milyon 282 bin 406 lira ceza

Yozgat'ta yapılan polis denetimlerinde son 15 günde 4 bin 403 araç sürücüsüne toplamda 5 milyon 282 bin 406 lira ceza uygulandı. Denetimlerde 322 olayda 284 şüpheli yakalanırken, 28 bin 474 kişi ve 14 bin 840 araç sorgulandı. Ayrıca, 112 araç trafikten men edildi, 376 umuma açık yer denetlendi ve 40 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 32 şüpheliye işlem yapıldı ve 6 şüpheli tutuklandı.

Yozgat\'ta 15 günde 4 bin 403 araç sürücüsüne 5 milyon 282 bin 406 lira ceza
31.12.2023 - 15:14,
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Yozgat'ta polis ekiplerinin son 15 gündeki denetimlerinde 4 bin 403 araç sürücüsüne 5 milyon 282 bin 406 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15-30 Aralık'ta il genelinde trafik ve asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

Toplam 322 olayda 284 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, 28 bin 474 kişi ve 14 bin 840 araç sorgulanırken, 4 bin 403 araca 5 milyon 282 bin 406 lira ceza yazıldı.

Ayrıca, 112 aracın trafikten men edildiği kontrollerde, 376 umuma açık yer denetlen ve çeşitli suçlardan aranması bulunan 40 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı.

Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 32 şüpheliye işlem yapılırken, 6 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yozgat'ta 15 günde 4 bin 403 araç sürücüsüne 5 milyon 282 bin 406 lira ceza - Son Dakika
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