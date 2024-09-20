Yozgatlı Ev Hanımının Yağlı Boya Sergisi Göz Doldurdu

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Ev hanımının yaptığı yağlı boya tablolar görenleri hayran bırakıyor

-Yozgatlı ev hanımı hiç bir eğitim almadan kendi imkanları ile geliştirdiği resim yeteneğini, 100'den fazla yağlı boya tablo ile kişisel sergi açabilecek noktaya taşıdı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki 4 çocuk annesi Hanife Kaygısız, çocuk yaşta keşfettiği resim yeteneğini geliştirerek son 12 yılda birbirinden farklı onlarca yağlı boya tabloyu ortaya çıkardı.

Sorgun ilçesinde yaşayan Hanife Kaygısız, çocuk yaşlarda fark ettiğini resim yeteneğini Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alarak geliştirdi. Kısa bir eğitimin ardından evinde, işlerden arta kalan zamanlarını resim yaparak geçiren Kaygısız, 12 yılda insan hikayelerinden tarih, doğa ve hayvan resimlerini yansıtan 100'ü aşkın yağlı boya tablo hazırladı. İlk kişisel sergisini Sorgun Belediyesi Alper Gezeravcı Kültür Merkezi Fuaye Salonunda açan ev hanımı Kaygısız, hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği sergi, vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılandı.

"Resimlerin hepsinde ayrı bir duygu var"

Ev hanımı Hanife Kaygısız'ın resim sergisini gezen Tuğçe Şenses, resimlerin her birini çok beğendiğini söyleyerek, "Ablamızın resimlerini çok beğendik, ilgiyle ve büyük bir dikkatle gezdik. Ev hanımı olmasına rağmen bu kadar güzel resimler yapıyor olması gerçekten çok gururlandırıcı. Hepsine baktığımızda ayrı duygular ve hisler var, çok güzel bir sergi olmuş." dedi.

"Hedefim her zaman resim yapmak"

Küçük yaşlarda amatör ruhla başladığı resim sanatına son 12 yıldır profesyonel olarak devam ettiğini belirten Kaygısız, "Ben resim yapmaya küçük yaşlardan itibaren ilgileniyordum ama 12 senedir profesyonel olarak yapmaya başladım. Birkaç öğreticiden eğitim aldım ve yağlı boya yapmaya devam ettim. Tuval üzerine yağlı boya çalışıyorum. Ev hanımıyım ve 4 çocuğum var. 12 yıl önce bir adım attım. Tablolarım çok beğenildi. Ailem ve arkadaşlarım bana çok destek verdi. Beğenildikçe resim yapmak bana güzel geldi. Bazı tablolar 15 gün sürüyor ama genelde birkaç ayda tamamlıyorum. Bu zamana kadar 100'ü geçkin tablo yaptım. Bu benim birinci kişisel sergim ve herkes çok beğendi. Hedefim her zaman resim yapmak. Çok seviyorum resim yapmayı. Duygularımı tuvallere aktarmaya çalışıyorum" dedi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'ye katkılarından dolayı teşekkür eden Kaygısız, en büyük destekçisinin de eşi ve çocukları olduğunu ifade etti.