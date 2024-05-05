YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Kesin Sonuçlarını Yarın Açıklayacak - Son Dakika
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YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Kesin Sonuçlarını Yarın Açıklayacak

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'nin Kesin Sonuçlarını Yarın Açıklayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesin sonuçları yarın açıklayacak. YSK'nın daha önce verdiği karar doğrultusunda 7 yerdeki seçimler, 2 Haziran Pazar günü yenilenecek.

05.05.2024 09:26  Güncelleme: 09:54
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(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesin sonuçları yarın açıklayacak. YSK'nın daha önce verdiği karar doğrultusunda 7 yerdeki seçimler, 2 Haziran Pazar günü yenilenecek.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmişti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 35, AKP 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti de 1 şehirde belediye başkanlığını kazanmıştı.

KESİN SONUÇLAR YARIN AÇIKLANACAK

Edinilen bilgiye göre, YSK, 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarını yarın açıklayacak. YSK'nın yenileme kararları doğrultusunda Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli- Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz- Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı için 2 Haziran Pazar günü yeniden sandık kurulacak.

Kaynak: ANKA

Yüksek Seçim Kurulu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Kesin Sonuçlarını Yarın Açıklayacak - Son Dakika

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