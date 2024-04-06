YSK, Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu, Kütahya'da belediye başkanlığı seçimindeki geçersiz oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verdi. YSK, CHP'nin İl Seçim Kurulu'nun bu yöndeki kararına yaptığı itirazı reddetti.
Kütahya'da CHP adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,25 oranla seçimi kazandı. MHP, Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Kütahya İl Seçim Kurulu MHP'nin başvurusunu kabul etti. Ancak CHP, bu karara itiraz etti ve konuyu YSK'ya taşıdı. YSK, bugün yaptığı toplantıda CHP'nin itirazını görüşerek, reddine karar verdi.
Kütahya'da 549 sandıktaki geçersiz oyların sayımına bugün başlanacak.
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Erzincan'da vatandaşlar, bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek amacıyla otogara akın etti. Otobüs firmaları yoğunluktan dolayı ek seferler düzenledi. Tatil planlarını önceden yapanlar internet üzerinden bilet alırken, son dakikada tatil planı yapanlar bilet bulmakta zorlandı. Yolculuk fiyatlarının yüksek olması ise vatandaşları endişelendiriyor.
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