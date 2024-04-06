YSK, Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi - Son Dakika
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YSK, Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi

YSK, Kütahya'da belediye başkanlığı seçimindeki geçersiz oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verdi. CHP'nin itirazı reddedildi ve 549 sandıktaki geçersiz oyların sayımı bugün başlayacak.

06.04.2024 17:05  Güncelleme: 18:25
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Yüksek Seçim Kurulu, Kütahya'da belediye başkanlığı seçimindeki geçersiz oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verdi. YSK, CHP'nin İl Seçim Kurulu'nun bu yöndeki kararına yaptığı itirazı reddetti.

Kütahya'da CHP adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,25 oranla seçimi kazandı. MHP,  Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Kütahya İl Seçim Kurulu MHP'nin başvurusunu kabul etti. Ancak CHP, bu karara itiraz etti ve konuyu YSK'ya taşıdı. YSK, bugün yaptığı toplantıda CHP'nin itirazını görüşerek, reddine karar verdi.

Kütahya'da 549 sandıktaki geçersiz oyların sayımına bugün başlanacak.

Kaynak: ANKA

Kütahya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK, Kütahya'da geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi - Son Dakika

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