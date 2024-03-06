YSK, Mahalli İdareler Genel Seçimi için kesinleşen aday listelerini yayımladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan ve 34 siyasi partinin katılacağı Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında İstanbul'da 22'si siyasi parti, 27'si bağımsız toplam 49 aday; Ankara 19'u siyasi parti 5'i bağımsız aday toplam 24 aday ve İzmir'de 21'i siyasi parti 6'sı bağımsız aday toplam 27 aday seçime katılacak.
YSK, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı. Listeye göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için 22'si siyasi parti, 27'si bağımsız toplam 49 aday yarışacak. Ankara'da 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız aday toplam 24 aday listede yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise 21'i siyasi parti, 6'sı bağımsız aday toplam 27 aday seçime katılacak.
Yerel seçimlere katılabilecek siyasi parti ve bağımsız adaylara dair kesin listeler, 3 Mart'ta il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilmişti.
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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü. Aileler, çocuklarına kavuşma umuduyla her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelerek pankartlar açtı. Anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunurken, DEM Parti'nin seçim aracına tepki gösterdi. Aileler, yıllardır çocuklarının hasretini çektiğini ve onları devlete teslim olmaya çağırdığını dile getirdi.
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