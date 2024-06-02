YSK\'nın Yenileme Kararı Aldığı İlçelerde Oy Kullanma İşlemleri Başladı

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(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimleri yenileme kararı aldığı 3 ilçe ve 4 beldede belediye başkanlığı seçimi için oy kullanma işlemleri başladı. Toplam 58 bin 259 seçmen 312 sandıkta oyunu kullanacak.

2 Haziran'da Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli- Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz- Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt-Akpazarı ve Aksaray Merkez-Sağlık beldelerinde yerel seçimler tekrarlanıyor.

YSK, 3 ilçe ve 4 beldede oy verme başlangıç ve bitiş saatlerini 08.00 ile 17.00 olarak belirledi. 58 bin 259 seçmen 312 sandıkta oyunu kullanacak.

312 yerde sandık kuruldu

YSK'nın sandık kurduğu yerler ve seçmen sayıları şöyle:

Kayseri-Pınarbaşı: Sandık sayısı 141 – seçmen sayısı 18 bin 960 kişi

Şanlıurfa-Hilvan: Sandık 124 – seçmen sayısı 27 bin 686 kişi

Aksaray-Güzelyurt: Sandık 9 – seçmen sayısı 2 bin 32 kişi

Sivas Yıldızeli-Güneykaya: Sandık 5 – seçmen sayısı bin 147 kişi

Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran: Sandık 16 – seçmen sayısı 4 bin 950 kişi

Tunceli Mazgirt-Akpazar: Sandık 10 – seçmen sayısı bin 700 kişi

Aksaray Merkez-Sağlık: Sandık 7 – seçmen sayısı bin 784 kişi

Hangi partiler yarışacak?

Kayseri-Pınarbaşı: İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, Milli Yol Partisi, MHP, DEVA Partisi ve Saadet Partisi. BBP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hayrettin Uslu adaylıktan çekilerek, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu'nu destekleme kararı aldı.

Şanlıurfa-Hilvan: AKP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Dem Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, HÜDA PAR, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Bağımsız aday Aziz Salgın.

Aksaray-Güzelyurt: AKP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, CHP, Millet Partisi, MHP ve Saadet Partisi.

Sivas Yıldızeli-Güneykaya: AKP, Yeniden Refah Partisi, MHP ve Saadet Partisi.

Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran: AKP, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Paartisi, CHP, MHP ve Saadet Partisi.

Tunceli Mazgirt-Akpazarı: AKP, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti, CHP, MHP ve Saadet Partisi.

Aksaray Merkez-Sağlık: AKP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, MHP ve Saadet Partisi.

31 Mart'ta kim ne kadar oy almıştı?

Kayseri-Pınarbaşı: CHP 5 bin 82 oy, MHP 4 bin 758 oy

Şanlıurfa-Hilvan: DEM Parti 6 bin 960, AKP 6 bin 439, Yeniden Refah Partisi 3 bin 935 oy

Aksaray-Güzelyurt: İYİ Parti 549 oy, AKP 548 oy, MHP 537 oy

Sivas Yıldızeli-Güneykaya: MHP: 333 oy, Yeniden Refah Partisi 158 oy, AKP 149 oy

Kırklareli Lüleburgaz-Büyükkarıştıran: DSP 2 bin 59 oy, CHP 2 bin 57 oy

Tunceli Mazgirt-Akpazarı: CHP 471 oy, AKP 467 oy, DEM Parti 274 oy

Aksaray Merkez-Sağlık: MHP 763 oy, AKP 762 oy