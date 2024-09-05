YTB, Bosna Hersekli Mezunları Buluşturdu

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan Bosna Hersekli mezunları buluşturdu.

YTB tarafından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde düzenlenen programa, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden mezun olanlar katıldı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, buradaki konuşmasında, dünyada 34 ülkede Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) bulunduğunu belirterek, Bosna Hersek'in kendileri için ayrı bir önemi olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'i "Balkanların incisi" olarak tanımlayan Eren, "460 sene burada sizlerle el ele, kol kola, gönül gönüle yaşadık. Bosna Hersek'in bir diğer önemi 1990'lı yıllarda yaşamış olduğu o zor dönemde Boşnakların vermiş olduğu o milli kimlik mücadelesinde Türkiye her zaman Bosna Hersek'in yanında oldu. İçinde bulunduğumuz salonun adı Şükrü Tufan Salonu, savaş döneminde Saraybosna'da tek açık büyükelçilik vardı, o da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve orada görev yapan Allah rahmet eylesin Şükrü Tufan Büyükelçimiz." dedi.

Eren, Bosna Hersek'teki insanların potansiyeline ve kapasitesine inandıklarını, Balkanlar'daki istikrarın devamı için Bosna Hersek'in öncelikli olarak istikrarını koruması gerektiğini bildiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Bosna Hersek'in istikrarı için de çalıştığını dile getiren Eren, şunları ifade etti:

"Bugüne kadar 1000'e yakın Bosna Hersek'ten Türkiye'ye giderek üniversite okuyan mezunumuz oldu. Şu an bir göç meselemiz var, sadece Bosna Hersek'in değil tüm Balkan ülkelerinin meselesi. Yetişmiş insan kaynağımız kıta Avrupası ülkelere göç ediyor. Bunu da fırsata çevirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün Almanya'da 3,5 milyon Türk diasporası var, Amerika'da 300 bin Boşnak diasporası var. Bizim önceliğimiz Bosna Hersek'in istikrarı ve burada insan kaynağına yaptığımız yatırım. Türkiye ile Bosna Hersek arasında şu an 1 milyar dolar ikili ticaret hacmi var. Türkiye'nin 300 milyon dolar doğrudan yatırımı var Bosna Hersek'e."

"Uluslararası hukuk hiçbir şekilde İsrail'e yaptırım uygulayamıyor"

Eren, Bosna Hersek'te 200'ü aşkın Türk şirketi bulunduğunu ve buralarda Türkiye'den mezun Boşnakların da istihdam edildiğini belirtti.

TÜMED'in yeni dernek binasını başkent Saraybosna'da açtıklarını söyleyen Eren, "Derneğimizi genişletmek istiyoruz. Dernekte görev almak isteyen arkadaşlar yetkili arkadaşlarımızla irtibat kursun, bu derneği sahiplenelim. Buradaki iş insanlarımızla, profesyonel yöneticilerimizle buradaki mezunları bir araya getirelim." ifadesini kullandı.

Dedelerinin de Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde yaşadığını dile getiren Eren, halası ve amcasının bölgede yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Osmanlı Devleti'nin gittiği yerlerde insanların gönüllerini ısıttığını belirten Eren, şunları kaydetti:

"Uluslararası siyaset tıkanmış durumda, yaklaşık 11 aydır gözümüzün önünde Gazze'de çocuklar öldürülüyor. 45 bine yakın insan öldürüldü, 15 bin çocuk katledildi. Hiçbir uluslararası kavram kalmadı, hiçbir uluslararası sistem işlemiyor. Uluslararası hukuk hiçbir şekilde İsrail'e yaptırım uygulayamıyor. Bizim yapmamız gereken çok basit bir şey var, her alanda güçlü olacağız. Türkiye bunun için uğraşıyor, Türkiye'nin son 20 yılda vermiş olduğu mücadele eksiğiyle, fazlasıyla, hatasıyla güçlü bir Türkiye oluşturmak için. Türkiye, yüksek teknolojide iyi bir noktaya geldi. Savunma sanayi alanında artık kendi kendimize yetebilecek ürünleri çıkarmaya başladı ve Türkiye'nin bu çabası sadece kendisi için değil, kardeş ülkeler için de Bosna Hersek için de aynı zamanda."

Eren, TÜMED'in Bosna Hersek'teki ofisinin de açılışını yaptı, burada mezunlarla yapılacak çalışmaları konuştu.

Bosna Hersek'in eski Ankara Büyükelçisi Adis Alagic de programda konuşma yaptı.