YTB, Gurbetçilerin Yanında 7/24

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, "Tüm yurt dışındaki vatandaşlarımız bizim öz varlığımız ve yılda bir kere değil her zaman yanlarında olacağız. Vatandaşlarımız ülkemize girdiği anda 'Yanımızda Türkiye var, yanımızda ülkemiz var, devletimiz var' diyebilmeleri için 7/24 yanlarında olmaya, onları hem gelişlerinde, hem gidişlerinde, sağ salim gelip, sağ salim gitmeleri için mücadele edeceğiz" dedi.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Avrupa'da yaşadıkları ülkelerden, Türkiye'de tatillerini geçirmek üzere yola çıkan gurbetçi vatandaşlarla, ana vatana adım attıkları ilk nokta olan, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araya geldi. Yurda giriş yapan gurbetçileri karşılayıp, Edirne'ye özgü kurabiye, Meriç yer fıstığı ve çeşitli ikramlarda bulunan Turus'a, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu ve YTB yönetiminden yetkililer eşlik etti.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, burada yaptığı açıklamada, yurt dışında yaklaşık 7,5 milyon civarında vatandaşın yaşadığını belirterek, "Her yıl yazın çok büyük teveccühle ülkemize giriş yapıyorlar. En azından 1 ay Türkiye'de kalıp hasret gideriyorlar. Biz de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı olarak 2018 yılından beri karşılama ve uğurlama programları yapıyoruz. Burada yaklaşık 3 bin, 4 bin kilometrelik yollarla geçip ülkemize giriş yapan gurbetçilerimize vatandaşlarımıza belirli ikramlarda bulunuyoruz. Onlara 'Vatanımıza hoş geldiniz' diyebilmek için burada arkadaşlarımızla karşılama programları yapıyoruz. Aynı şekilde buraya gelip 1 ay kaldıktan sonra da tekrar döndüklerinde onları uğurlamak için burada duruyoruz. Asıl amacımız, tüm yurt dışındaki vatandaşlarımız bizim kendi öz varlığımız ve yılda 1 kere değil her zaman yanlarında olacağız. Hem Edirne Valiliği, hem gümrük müdürlüğümüz, hem YTB olarak onları eş güdümlü halde en iyi şekilde zaman harcamadan ki her yıl daha kaliteli bir şekilde, daha zamanı kısaltarak geçişlerini sağlıyoruz. Bu geçişler esnasında devletin onları yanında olduğunu gösterebilmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

'ARKALARINDA GÜÇLÜ BİR DEVLET OLDUĞUNU GÖSTERİYORUZ'

YTB olarak, yurt dışındakilerin yanlarında olduklarını göstermek için çalıştıklarını dile getiren Turus, "Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye muhabbeti çok yüksek. Biz de bu muhabbete karşılık, onların yanında olduğumuzu, onlarla birlikte hareket ettiğimizi göstermek istiyoruz. Bizim en önemli çalışma alanımız yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın da Türkiye deyince aklına ilk takdir edersiniz ki Kapıkule geliyor. Gerçekten 11 ay yurt dışında kalıp 1 ay Türkiye'ye gelirken Kapıkule'deki bayrağı gördükleri zaman bütün dertlerinden arınıyorlar. Özellikle şunu vurgulamam lazım; dünyada yükselen aşırı sağ, yabancıya karşı ciddi bir düşmanlık hissediyor. Bunu Avrupa'da da görüyoruz. Türk ve Müslüman olmasının sebebiyle vatandaşlarımız da bu aşırı sağın sıkıntılarıyla bazen baş başa kalabiliyor. Biz de ülkelerine geldikleri zaman, "Hiç merak etmeyin, arkanızda güçlü bir devlet var" diyebilmenin en önemli yolunun, Kapıkule girişinde olduğunu görüyoruz. Ben sizin vasıtanızla öncelikle gümrük müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. ve tabii YTB olarak da her daim vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğimizi söylemek istiyorum" diye konuştu.

'SAĞ SALİM GELİP, DÖNMELERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Gurbetçi vatandaşların, Türkiye'deki kamu hizmetlerinden hızlı şekilde yararlanabilmeleri için de kurumlarla eş güdümlü çalıştıklarını belirten Turus, "Bu kamu hizmetlerinden en kolay şekilde yararlanabilmesi için kurumlarla eş güdüm çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bankalarla, tapu müdürlükleriyle ya da valiliklerle, kaymakamlıklarla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza biraz daha kolaylık sağlayabilmeleri için biz de takipte oluyoruz. İnşallah yurt dışından gelen vatandaşlarımızın gelip burada güzel tatil yaparak tekrar ülkelerine geri dönmeleri için YTB olarak çalışmalarımıza 7/24 devam ediyoruz. Biz vatandaşlarımız, ülkemize girdiği anda, 'Yanımızda Türkiye var, yanımızda ülkemiz var, devletimiz var' diyebilmeleri için burada arkadaşlarımızın 7/24 yanında olmaya ve sağ salim gelip sağ salim gitmeleri için mücadele edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.