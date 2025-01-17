YTÜ Yıldız Teknopark ve Entertech İstanbul Teknokent\'ten küresel iş birliği

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YTÜ Yıldız Teknopark, Entertech İstanbul Teknokent ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği protokolüyle Türk teknoloji girişimcilerini uluslararası pazarlara taşımayı hedefliyor. Londra ve Amsterdam'da açılacak Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisleri (UTPO) ve Yurt Dışı Hızlandırıcı Programları, girişimcilerin küresel pazarlara entegrasyonunu hızlandırmayı ve rekabet güçlerini artırmayı amaçlıyor. Entertech İstanbul Teknokent ile yapılan protokol kapsamında geliştirilecek projeler, Türk teknoloji girişimlerinin ölçeklenebilirliğini artırmanın yanı sıra, küresel pazarlarda daha etkin bir yer edinmelerine olanak sağlayacak.

YTÜ Yıldız Teknopark, Londra'daki ofisiyle edindiği uluslararası deneyimi ve başarı hikayelerini Entertech İstanbul Teknokent ile yaptığı iş birliği ile yeni girişimcilere aktararak Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ile büyütmeye hazırlanıyor. Londra ve Amsterdam'da yeni Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisleri (UTPO) ve Yurt Dışı Hızlandırıcı Programları hayata geçirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın uluslararasılaşma vizyonuyla uyumlu olarak tasarlanan bu projeler, Türkiye'nin teknoloji ekosistemini küresel ölçekte büyütmeyi amaçlıyor. Halihazırda Londra'da aktif bir ofisi bulunan ve girişimcileri uluslararası yatırımcılarla buluşturan YTÜ Yıldız Teknopark, uluslararası teknoloji pazarlama stratejileriyle daha geniş bir girişimci kitlesine erişim sağlayarak, Türk girişimcilerinin global rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Entertech İstanbul Teknokent ile yapılan protokol kapsamında geliştirilecek projeler, Türk teknoloji girişimlerinin ölçeklenebilirliğini artırmanın yanı sıra, küresel pazarlarda daha etkin bir yer edinmelerine olanak sağlayacak. Bu kapsamda kurulacak yeni ofisler ve hızlandırıcı programlar, girişimcilerin hem finansal hem de operasyonel anlamda büyümesini destekleyecek.

İş birliği kapsamında yapılan protokol, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik tarafından imzalandı.

DEBİK: MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE DESTEK VERECEĞİZ

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, "Devletimizin sunduğu teşvik mekanizmaları, teknoloji şirketlerimizin uluslararası düzeyde iş yapabilmeleri adına ülkemizin kalkınma hedefleri açısından büyük önem taşımaktadır. Teknoparkımız, bu hedeflere ulaşmada özellikle son birkaç yıldır önemli bir katalizör görevi üstlenmektedir. Her bir teknoparkın tecrübe ve birikimlerinin bir araya getirilmesi, ülkemiz için yalnızca maddi kazanımlar değil aynı zamanda kültürel ve entelektüel bir zenginlik de sağlayacaktır. Bu sinerjinin, kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını mümkün kılacağını ve ekonomik sürdürülebilirliğe büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Bugün burada, ülkemizde bir ilk olan, üç büyük üniversitenin teknoparklarını aynı çatı altında buluşturan bu ortaklık protokolünü imzalayarak önemli bir adım atıyoruz. Bu iş birliğiyle global tecrübelerimizi paylaşacak milli teknoloji hamlesine destek vereceğiz. Bakanlıklarımızın bu tür ortaklıkları teşvik etmesi, üniversitelerimiz ve girişimcilerimiz için çok kıymetli bir zemin hazırlıyor. Eminim ki gençlerimiz ve girişimcilerimiz, bu gibi iş birliklerinden ilham alarak çok daha büyük başarılara imza atacaklar. Bizler Yıldız ekosistemi olarak, Dubai ofisimiz ile yurt dışı lokasyonların yalnızca akademisyenler ve profesyoneller için bir buluşma noktası olmadığını aynı zamanda üniversitelerimizin mezunları arasında güçlü bir bağ ve sinerji oluşturduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ofisler, şirketler arası iş birliğini daha da pekiştirerek geniş bir ekosistemin oluşmasına katkı sağlıyor. Şimdi bu tecrübelerimizi, Londra'da ve Amsterdam'a taşıyoruz. Üç üniversitenin ve teknoparklarının birikimlerinin de dahil olduğu bu iş birliği ile firmalarımızın uluslararası alanda daha hızlı büyümelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına destek olacağız" dedi.

ZÜLFİKAR: TÜRKİYE YÜZYILININ BİLİM YÜZYILI VE İNOVATİF OLMASINI İSTİYORUZ

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ise "Ülkemizin sahip olduğu gücüyle dünyada geldiği noktayı çok daha öteye taşıması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye yüzyılının bilim yüzyılı ve inovatif olması, yurt dışına sattığımız mallardaki yüksek teknoloji ürünlerinin yüzde 4-4,5'lerin üstüne çıkması, 100 milyarlık hizmet sektörünün daha çok yüksek teknolojiye ulaşmasını istiyoruz" diye konuştu.

AYDIN: TEKNOPARKLARIN GÜCÜ ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILMA NOKTASINDA CİDDİ BİR SİNERJİ VE ENERJİ OLUŞTURACAK

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da kısa bir zaman önce Hollanda ofisini açtıklarını söyleyerek "Cerrahpaşa'nın akademisyen firmalarını bu hızlandırma programıyla Amsterdam vasıtasıyla Avrupa'ya taşımıştık. Bundan kısa bir sonra da Londra ofisimizi faaliyete geçireceğiz. Biz istedik ki, burada tek olmayalım ve teknopark alanında önemli bir gücü de yanımıza alalım. Bu noktada Yıldız Teknopark'ı da yurt dışı ofis birlikteliğinde aramıza aldık. Bu iş birliğinde inanıyorum ki teknoparkların gücü uluslararası pazarlara açılma noktasında ciddi bir sinerji ve enerji oluşturacak. Bu bir başlangıç olacak ve diğer teknoparklalar olan çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.