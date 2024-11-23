Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin çarptığı kişi yaralandı.
Numune Evler Mahallesi'nde, Adana- İskenderun seferini yapan yük treni, M.B.G'ye (21) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.B.G, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yük Treni Çarptı: Bir Yaralı - Son Dakika
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