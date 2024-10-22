Yukarı Şehir Kooperatif Evleri Davasının İlk Duruşmasında Ak Partili Müteahhit Şükrü İşitmen Hakkında Yeniden Tutuklama Kararı

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(ADIYAMAN) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 80 kişinin yaşamını yitirdiği Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasının ilk duruşması, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Mahkeme, eski AK Parti Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi müteahhit Şükrü İşitmen'in yeniden tutuklanmasına karar verdi. Duruşma sonrası açıklama yapan aileler, "Bu karar depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının yüreğine su serpti. Umarım adalet yerini bulur ve hak ettiği cezayı alır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Besni İlçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde bulunan Yukarı Şehir Kooperatif Evleri B blokun tamamı, D blokun ise yarısı yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 80 kişi yaşamını yitirdi ve 1 kişi de yaralandı.

ANKA Haber Ajansı, Yukarı Şehir Kooperatif Evleri soruşturması aşamasında tutuklanan eski AK Parti Besni İlçe Yönetim Kurulu ve MÜSİAD üyesi müteahhit Şükrü İşitmen ile müteahhit Nuri Tuğsuz'un 12 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini gündeme getirmişti. Tahliyelerden sonra hazırlanan iddianamede yer alan Atatürk Üniversitesi'nin bilirkişi raporunda sanıkların "asli kusurlu" olduğu belirtilmişti. Besni Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yukarı Şehir Kooperatif Evleri ile ilgili müteahhitler Şükrü İşitmen, Nuri Tuğsuz ve diğer 13 sanık hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasının bugün görülen ilk duruşmasına depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri, taraf avukatları ve 15 tutuksuz sanıktan 6'sı katıldı. Tutuksuz müteahhitler Şükrü İşitmen ile Nuri Tuğsuz ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada ilk olarak sanıklara söz verildi.

"Belediyeye giderek dilekçe verip görevimden istifa ettim"

Yukarı Şehir Kooperatif Evleri'nin ilk yapı ruhsatında proje müellifi olarak mimari ve statik projelerden sorumlu tutuksuz sanık Ramazan Turan, yaptığı projede bodrum katın yapılmadığını, zemine radyal temel atılmadığını görünce Şükrü İşitmen'in temeli yapan adamının kendisine bu temelin senin projeden daha iyi olduğunu söylediğini ifade etti.

Turan, "Ben de bina projeye uygun yapılmadığı için birkaç ay sonra belediyeye giderek dilekçe verip görevimden istifa ettim. Şükrü İşitmen büroma gelerek bana proje için para ödediklerini belirtip fatura talep etti" diye konuştu. Mahkeme başkanının, "sanık Nuri Tuğsuz'u tanıyıp tanımadığını" sorusuna Turan, inşaat alanına gidip binanın projeye uygun yapılmadığını belirttiğinde Tuğsuz'un koluna girerek kendisiyle konuştuğunu ve durumu geçiştirmeye çalıştığını söyledi. Müşteki avukatları, sanık Turan'a "Projeye uygunsuz yapılan binayı belediyeye veya başka kamu kurumuna şikayet ettiniz mi" diye sordu. Turan, "Hayır" diye yanıt verdi. Diğer sanıklarda üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı: İşitmen tutuklanmasın

Müştekiler ve müşteki avukatları sanıkların olası kastan yargılanması, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını talep etti. Sanık avukatları da yeni bilirkişi raporunun alınmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, "Mevcut delil durumu itibarıyla sanıkların tutuklanma taleplerinin şu aşamada reddine ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesi kamu adına talep olunur" dedi.

Mahkeme heyeti İşitmen'in tutuklanmasına karar verdi

Savcının mütalaasının ardından sanıklar "Mütalaaya bir diyeceğimiz yoktur" derken; sanık avukatları, "Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebimiz vardır" diye konuştu. Mahkeme heyeti, eski AK Parti Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi müteahhit Şükrü İşitmen'in tutuklanmasına karar vererek duruşmayı 21 Ocak 2025 tarihine erteledi.

"Bu karar depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının yüreğine su serpti"

Duruşması sonrası açıklama yapan Besni 6 Şubat Deprem Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tarık Önder, "Bugün Besni'de Yukarı Şehir Kooperatif Evleri olarak bilinen ve 80 kişinin hayatını kaybettiği davanın ilk duruşması Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, müteahhit Şükrü İşitmen'in tutuklanmasına karar verdi. Bu karar depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının yüreğine su serpti. Umarım adalet yerini bulur ve hak ettiği cezayı alır. Mahkeme heyetine teşekkür ederiz" diye konuştu.