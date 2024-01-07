 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yüksek inşaat mühendisi: Hatay'da yapılacak konutlar yatay mimariye uygun olmalı - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksek inşaat mühendisi: Hatay'da yapılacak konutlar yatay mimariye uygun olmalı

Yüksek inşaat mühendisi ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Hatay'da yapılacak konutların yatay mimariye uygun olması gerektiğini söyledi. Moriwaki, depremlerin Hatay'da büyük yıkıma neden olduğunu işaret ederek, yapılacak konutların 4 katı geçmemesi gerektiğini dile getirdi.

Yüksek inşaat mühendisi: Hatay\'da yapılacak konutlar yatay mimariye uygun olmalı
07.01.2024 - 15:25,
Abone Ol

Yüksek inşaat mühendisi ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Hatay'da yapılacak konutların yatay mimariye uygun olması gerektiğini söyledi.

Moriwaki, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Yüksek Deprem ve Afet Konferansı"na katıldı.

Farklı üniversitelerden akademisyenlerin de yer aldığı etkinlikte, katılımcıların depremlerle ilgili soruları yanıtlandı.

Moriwaki, programın ardından gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler ile Japonya'da 1 Ocak'ta meydana gelen sarsıntının benzer şiddette olduğunu söyledi.

Kaçak yapılaşmanın önlenmesinin önemini vurgulayan Moriwaki, afetlere karşı eğitimlerin zorunlu olması gerektiğini savundu.

Moriwaki, depremlerin Hatay'da büyük yıkıma neden olduğunu işaret ederek, "Daha önce kente 10 kere gelmiştim. Burası kültür şehri, çok yazık oldu. Şehri yavaş yavaş düzeltmek gerekir." dedi.

Yapılacak konutların 4 katı geçmemesi gerektiğini dile getiren Yoshinori Moriwaki, "Bundan sonra ova kesiminde inşaat yapılırken 4 katı geçmemek lazım. Mümkünse yüksek kesimlerde yapılaşma olmalı. Kentteki binalar yatay mimariye uygun, 2-3 katlı yapılırsa daha iyi olur." diye konuştu.

Moriwaki, Hatay'da büyük çaplı deprem beklemediğini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yoshinori Moriwaki, Deprem, Hatay, Deprem, Kültür, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek inşaat mühendisi: Hatay'da yapılacak konutlar yatay mimariye uygun olmalı - Son Dakika


15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıkladı
15:14
AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14
Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53
Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları
13:11
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48
Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı
14:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14 Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53 Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 15:41:56. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksek inşaat mühendisi: Hatay'da yapılacak konutlar yatay mimariye uygun olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement