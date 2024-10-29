Yüksek Yargı Organı Başkanlarından 29 Ekim Mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüksek Yargı Organı Başkanlarından 29 Ekim Mesajları

Yüksek Yargı Organı Başkanlarından 29 Ekim Mesajları

Yüksek yargı organlarının başkanları, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

29.10.2024 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Yüksek yargı organlarının başkanları, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Sayıştay Başkanı Metin Yener, 29 Ekim Cumhuriyet dolayısıyla paylaşımda bulundu.

AYM Başkanı Özkaya yayınladığı mesajda, "Millet olarak, 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilen Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin coşku ve gururunu yaşıyoruz. Tarih boyunca milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen necip milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, aziz vatanını canı pahasına korumuştur. Büyük zorlukları aşarak saygın ve çağdaş bir ülkenin onurlu vatandaşları olmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı ve ülkemizin kurtuluşu yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden kutlu yolda emeği geçen tüm kahramanlarımızı minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 101. yılını, milletimizin ve yargı camiamızın da Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

"Kurtuluş mücadelesi verdiğimiz emperyalist güçler ve aynı zihniyeti paylaşan devletler..."

Danıştay Başkanı Yiğit de mesajında şunları kaydetti:

"Tüm imkansızlık ve zorluklara rağmen, istiklali ve istikbali uğruna büyük inanç ve azimle topyekün mücadele veren Aziz Türk Milletinin, mücadelesini zaferle taçlandırmasının ardından, köklü devlet geleneğimizin tezahürü olan Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıldönümünü kutluyoruz. Üzerinden bir asır geçmiş olmasına rağmen günümüzde de, kurtuluş mücadelesi verdiğimiz emperyalist güçler ve aynı zihniyeti paylaşan devletler tarafından benzer amaç ve hedefler için, dünyanın değişik coğrafyalarında özellikle inanç temelinde müslüman halkların yaşadığı bölgelerde insanların acımasız katliamlarla zulme uğratıldığını ve ağır insan hakkı ihlalleri gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Bu ağır insan hakları ihlalleri ve soykırıma varan, her türlü hukuki ve ahlaki sınırları ve değerleri çiğneyen bu zalim saldırılar karşısında; insan haklarına saygılı hukuk devletinin temelini oluşturan, bağımsızlığı ve milli iradeyi esas alan Cumhuriyetimizin ilanının 101. yılında devletimiz, kadim tarihi boyunca olduğu gibi bugün de küresel çapta adaletin, barışın, huzurun hakim kılınması ve insan haklarının korunması için öncülük etmeye devam etmektedir.

Milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde, insan hakları ve evrensel hukuk değerleri doğrultusunda, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da, milletimizin, ülkemizin, devletimizin dünyada daha etkili rol üstlenmesi, daha müreffeh bir yaşam, hakkın ve adaletin daima üstün tutulması için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve yargı camiamızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor; bugünkü güçlü Türkiye'nin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal ve istikbal mücadelesinde yer alan kahramanlarımız ile ülkemizin birliği ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

Sayıştay Başkanı Yener ise "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılında, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, 29 Ekim, Kültür, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek Yargı Organı Başkanlarından 29 Ekim Mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 02:12:53. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksek Yargı Organı Başkanlarından 29 Ekim Mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.