Yüksek Yargı Temsilcileri İftar Programında Buluştu

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM, Yargıtay, Danıştay, YSK'dan oluşan yüksek yargı organlarının temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Sayın Zeki Yiğit, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Danıştay Başsavcısı Sayın Cevdet Erkan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Sayın Hasan Tahsin Gökcan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı, HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç ile iftar programında bir araya geldi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek Yargı Organlarımızın kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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