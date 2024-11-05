Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar: "Türkiye-Mısır Üniversitesi Kurulması İçin Çalışmaları Başlatıyoruz"

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(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye- Mısır Üniversitesi'nin kurulması için çalışmaların başladığını bildirdi. Türkiye ve Mısır üniversitelerinin rektörlerinin bir araya geleceklerini söyleyen Özvar, "Böylece iki ülke üniversiteleri birbirlerini yakından tanıma ve aralarındaki iş birliği konularını müzakere etme fırsatı yakalayacak" diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye-Mısır Üniversitesi kurulması için çalışma başlattıklarını bildirdi. Özvar ayrıca Türkiye'nin köklü üniversitelerinin Mısır'da şube açacağını duyurdu. Erol Özvar, Mısır Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mohamed Ayman Ashour ile Kahire'de bir araya geldi. Görüşmede, 4 Eylül 2024'te Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından imzalanan Türkiye ile Mısır arasında yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptının detayları ele alındı.

Özvar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İstanbul'da ve Kahire'de Türkiye ve Mısır üniversiteleri rektörlerinin bir araya gelecekleri "Türkiye-Mısır Üniversiteleri Forumu" düzenleyeceklerini de bildirdi. Özvar, "Böylece iki ülke üniversiteleri birbirlerini yakından tanıma ve aralarındaki iş birliği konularını müzakere etme fırsatı yakalayacak" ifadelerini kullandı. Özvar'ın verdiği bilgiye göre iki ülke akademisyenleri, ortak çalışma kültürünü ve akademik bağları güçlendirmek amacıyla ortak araştırma projeleri hazırlayacak.

Teknoloji alanında yükseköğretim kurumlarının iş birliği yapabilmesi ve bu alanda tecrübe paylaşımı için gerekli koordinasyon sağlanacak. Ashour ile görüşmelerinde ayrıca yükseköğretim alanında yapılacak bütün iş birliklerinin planlama ve koordinasyonu için Türkiye ve Mısır taraflarından yetkili kişilerle oluşturulacak bir çalışma komitesi kurulmasını da planladıklarını bildiren Özvar, "Ziyaretimizin, Türkiye ile Mısır arasında yükseköğretim alanında yeni ve verimli bir dönemin başlamasına vesile olacağına yürekten inanıyorum" dedi.