Yükseköğretimden Deprem Farkındalığı
13.02.2026 12:21
YÖK, 'Bilim Kafe' etkinlikleriyle topluma afet bilinci kazandırıyor.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) öncülüğünde üniversitelerde kurulan Bilim İletişimi Ofisleri, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılında düzenledikleri 'Bilim Kafe' etkinlikleriyle, toplumun deprem ve afet bilincini artırdı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 'Bilim Kafe' etkinlikleri kapsamında üniversite hocaları, kent merkezlerinden köylere kadar çeşitli yerlerde, her yaş ve kesimden vatandaşa ulaşarak afetlere yönelik bilimsel bilgi aktardı, sosyal sorumluluk farkındalığı sağladı. Bu etkinliklerle, deprem hazırlığından afet esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenlere, güvenli yapılaşmadan depremin psikolojik etkilerine, ilk yardımın öneminden bulaşıcı hastalıklara kadar pek çok konuda toplumda önemli bir farkındalık oluşturuldu. Türkiye'nin dört bir yanında akademi ve toplumun buluştuğu deprem farkındalığına yönelik 'Afet Farkındalığı Eğitimi: Riskler, Çözümler ve Önlemler', 'Depremlere Hazır Köyler: Muhtarlar Ne Yapmalı', 'Deprem Sonrası Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma'; 'Doğru Haber Hayat Kurtarır: 6 Şubat ve Medyanın Sorumluluğu', 'Depremin Psikolojik Etkileri' ve 'Güvenliğimizi Kim Tehdit Ediyor? Deprem mi, binalar mı" gibi başlıklarda birçok 'Bilim Kafe' etkinliği düzenlendi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ

Hitit Üniversitesi, 6 Şubat'ta Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu'nda deprem bilinci kazandırmaya yönelik etkinlik düzenledi. 130 öğrenciye deprem ve afet öncesi alınacak tedbirler hakkında bilgi verildi, afet bilincinin yayılması sağlandı. Kırıkkale Üniversitesi, 9 Şubat'ta 'Gelecek Nesillere Güvenli Bir Miras: Deprem Bilinci' başlıklı etkinlik düzenledi. Kırıkkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer yerel paydaşlarla iş birliği yapılarak, öğrencilere afet öncesi hazırlıklar, çök-kapan-tutun hareketi ve artçı sarsıntılara karşı alınacak önlemler aktarıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 5 Şubat'ta ilkokul öğrencilerine yönelik deprem ve yangın eğitimleri düzenledi. Etkinlikte, deprem ve yangın konularında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin doğru davranış biçimlerini öğrenmeleri sağlandı.

AFETE HAZIRLIK ETKİNLİKLERİ

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü haftasında Bartın Üniversitesi '6 Şubat Depreminin Yansımaları: Türkiye Yeni Depremlere Hazır Mı' temasıyla Bilim Kafe etkinliği yaparken, Munzur Üniversitesi 'Depremi Bil Hayatta Kal: Afetlere Hazırlık ve Risk Farkındalığı' başlıklı Bilim Kafe etkinliği düzenledi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta Prof. Dr. Şevket Özden, deprem güvenliği ve sağlam bina inşası üzerine önemli bilgiler paylaştı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Battalgazi ve Baskil ilçeleri arasında sefer düzenleyen feribotta gerçekleştirdiği Bilim Kafe etkinliğiyle öne çıktı. Üniversite hocalarını bölge çiftçileriyle bir araya getiren etkinlikte katılımcılar zirai don ve depreme karşı dirençli yapılar hakkında bilgilendirildi. Sakarya Üniversitesi, 6 Şubat'ta '6 Şubat Büyük Yıkım' başlıklı etkinlikte afetlere hazırlık, arama kurtarma faaliyetleri ve gönüllülüğün önemini vurguladı. Organizasyonda, katılımcılara afetlere hazırlıklı olmanın gerekliliği anlatıldı.

Fenerbahçe Üniversitesi, 6 Şubat'ta 'Deprem Sonrası Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma' başlıklı seminer düzenledi. Etkinlikte, deprem sonrası hijyen altyapısının zarar görmesiyle ortaya çıkabilecek sağlık riskleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 3 Şubat'ta düzenlediği 'Van İlinin Depremselliği' başlıklı etkinlikle, üniversitenin Afet Yönetimi ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi2nden Dr. Öğr. Üyesi Sacit Mutlu, Van ilinin deprem riski taşıyan fay hatları ve bölgedeki olası tehlikeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.