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Yüksekova Belediyespor, Megapolspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Yüksekova Belediyespor, Megapolspor'u 2-0 mağlup etti

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig D grubunda mücadele eden Yüksekova Belediyespor, sahasında karşılaştığı Megapolspor'u 2-0 yenerek galibiyet elde etti. İlk yarı golsüz beraberlikle sona eren maçta, Yasemin Eroğlu'nun attığı 2 golle Yüksekova Belediyespor sahadan galip ayrıldı. Karşılaşmayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, kurum amirleri ve taraftarlar izledi.

Yüksekova Belediyespor, Megapolspor\'u 2-0 mağlup etti
30.12.2023 - 20:33,  Güncelleme: 20:34
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Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig D grubunda mücadele eden Yüksekova Belediyespor, sahasında karşılaştığı Megapolspor'u 2-0 yendi.

Yüksekova Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda Yüksekova Belediyespor, Yasemin Eroğlu attığı 2 golle sahadan galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, kurum amirleri ve çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: AA
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