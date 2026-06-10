Yüksekova'da Berivanların Zorlu Yayla Mesaisi - Son Dakika
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Yüksekova'da Berivanların Zorlu Yayla Mesaisi

Yüksekova\'da Berivanların Zorlu Yayla Mesaisi
10.06.2026 09:46
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde berivanlar, süt sağımıyla aile bütçesine katkıda bulunuyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınması ile berivanların (süt sağımı yapan kadınlar) zorlu yayla mesaisi başladı. Sabahın erken saatlerinde ev işlerini tamamlayıp, çocuklarını okula gönderen kadınlar, kilometrelerce yol katederek koyun ve keçilerin sağımını yapıyor. Elde ettikleri sütü otlu peynir, tereyağı ve yoğurda dönüştüren berivanlar hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin önemli merkezlerinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan ailelerin yaz sezonu ile yaylalardaki yoğun mesaisi başladı. Yüksekova'ya 14 kilometre uzaklıktaki Kadıkköy köyünde yaşayan berivanlar, her gün köye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Küçükdere mezrasındaki yaylalara giderek koyun ve keçilerin sağımını yapıyor. Kadınlar, sağdıkları sütlerden ürettikleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurdu satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda hazırladıkları ürünleri kış aylarında tüketmek veya satmak üzere muhafaza ediyor.

'ELDE ETTİĞİM SÜT SAYESİNDE 3 ÇOCUĞUMU OKUTTUM'

Kadınlardan Medine Ölmez, sabah erken saatlerde güne başladıklarını belirterek, "Sabah saatlerinde ev işlerimizi yaptıktan sonra çocuklarımızı okula gönderip yaylaya hazırlanıyoruz. 4 çocuk annesiyim. Koyun ve keçilerden elde ettiğim süt sayesinde 3 çocuğumu okuttum. İki çocuğumu üniversiteye gönderdim. Birisi mezun oldu, diğeri ise son sınıfta eğitimine devam ediyor" dedi.

'KIŞ AYLARINDA SATARAK GELİR ELDE EDİYORUM'

Hayvancılığın tek geçim kaynakları olduğunu ifade eden Ölmez, "Elde ettiğim sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak hem satıyor hem de kışlık ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Özellikle kış için aldığım siparişlere yönelik peynir hazırlayıp saklıyorum. Kış aylarında bunları satarak gelir elde ediyorum. Bu şekilde ailemin geçimini sağlıyor, çocuklarımın eğitim masraflarını karşılıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yüksekova, Ekonomi, Hakkari, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Berivanların Zorlu Yayla Mesaisi - Son Dakika

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