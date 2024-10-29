Yüksekova'da Bisiklet Turu Etkinliği

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu etkinliğine katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi işbirliğiyle organize edilen etkinlikte, Kaymakam Mustafa Akın'ın katılımıyla bisiklet turu düzenlendi.

İpek Yolu güzergahından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önüne kadar bisiklet süren öğrenciler, daha sonra konser etkinliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Kaymakam Akın'ın, Gençlik Merkezi öğrencilerinin seslendirdiği şarkılara eşlik ettiği etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, öğrenciler ve velileri katıldı.