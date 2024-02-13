Yüksekova'da EKPSS Sınavı Artık Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüksekova'da EKPSS Sınavı Artık Yapılacak

Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Salih Diler'in girişimleri sonucu Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın artık ilçede yapılacak olması büyük sevince neden oldu. Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçeleriyle Esendere beldesinde yaşayan engelliler, her sene yapılan EKPSS'ye girmek için ya Hakkari il merkezine ya da Van gitmek zorunda kalıyordu. Bunun üzerine Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Salih Diler'in yaptığı girişimler sonucu ÖSYM Başkanlığı tarafından EKPSS'nin artık Yüksekova'da da yapılmasına karar verildi.

13.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da EKPSS sevinci

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Salih Diler'in girişimleri sonucu Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın artık ilçede yapılacak olması büyük sevince neden oldu.

Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçeleriyle Esendere beldesinde yaşayan engelliler, her sene yapılan EKPSS'ye girmek için ya Hakkari il merkezine ya da Van gitmek zorunda kalıyordu. Bunun üzerine Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Salih Diler'in yaptığı girişimler sonucu ÖSYM Başkanlığı tarafından EKPSS'nin artık Yüksekova'da da yapılmasına karar verildi.

Sınavların artık Yüksekova'da yapılacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Salih Diler, "Girişimlerimiz sonucu ilçede konuyla ilgili imza kampanyası yaptık ve bu imzaları ÖSYM Başkanlığına ilettik. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın artık Yüksekova'da da yapılmasına karar verildi. Bundan sonra Şemdinli ve Derecik ilçelerinin yanı sıra Esendere beldesinde de ikamet eden engelli bireyler Yüksekova'da sınava girecekler. Derneğimiz 3 yıldır bölgede hizmet veriyor ve 200 üyemizle Yüksekova'da hizmet yürütüyoruz. İlçede EKPSS kursu da açtık ve iyi bir şekilde gelişim sağlıyoruz. Bize bu müjdeli haberi veren başta ÖSYM Başkanı ve Hakkari Valisi Ali Çelik ile Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Yüksekova\'da EKPSS Sınavı Artık Yapılacak
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mehmet Salih, Yüksekova, Hakkari, EKPSS, KPSS, Kamu, Engelliler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da EKPSS Sınavı Artık Yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:28:31. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksekova'da EKPSS Sınavı Artık Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement