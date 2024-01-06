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Yüksekova'da kar sevinci: Çocuklar karı eğlenceye çevirirken, gençler halay çekti - Son Dakika
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Yüksekova'da kar sevinci: Çocuklar karı eğlenceye çevirirken, gençler halay çekti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde bastıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömülürken, çocuklar karı eğlenceye, gençler ise kar yağışı altında doyasıya halay çekti. Meteorolojinin uyarılarından sonra İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti. Yüksekova Karayolları 17. Şube Şefliği, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresinin Yüksekova Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekipleri, yol temizleme çalışmalarına hız kesemeden devam ediyor.

06.01.2024 - 01:38,  Güncelleme: 01:39
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Yüksekova'da kar sevinci: Çocuklar karı eğlenceye çevirirken, gençler halay çekti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde bastıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömülürken, çocukları karı eğlenceye, gençler ise kar yağışı altında doyasıya halay çekti.

Meteorolojinin uyarılarından sonra İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti. İlçede günlerdir dondurucu hava etkisini sürdürürken, akşam saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı ilçeyi adeta beyaza büründü. Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde yağan kar ilçede 15 santimetreyi geçerken, araçlar kar içinde kaldı. Kar yağışına en çok sevin çocuklar ise kendilerini dışarıya atarak kar topu ve kardan adam yaparken, gençler ise kar yağışı altında doyasıya halay çektiler.

Aracını kardan temizlediğini belirten Sina Kaya, "Aslında kar yağışı bu sene öyle yapmadı, Bugün Akşam saatlerinde lapa lapa yapmaya başladı. Şuan 17 santimetreyi geçmiş durumda. Bende sabah işe gideceğim için arabamı kardan temizliyorum. Çünkü yarın tamamen kar altında kalabilir. Yollarda kapanabilir. Onun için tedbir şart" dedi.

Karı eğlenceye çevirdiğini belirten Yusuf Yuzar Tek isimli çocuk ise, "Akşam saatlerinde şehre lapa lapa kar yapışı başladı. Aslında güzel oldu bizde bunu eğlenceye çevirdik. Kar topu oynarken, kardan adamda yaptık. Ailelerimizde bizi pencereden izliyor. Mutluyuz çünkü eğleniyoruz" İfadelerini kullandı.

Öte yandan, Yüksekova Karayolları 17. Şube Şefliği, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresinin Yüksekova Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekipleri, yol temizleme çalışmalarına hız kesemeden devam ediyor.

Yüksekova\'da kar sevinci: Çocuklar karı eğlenceye çevirirken, gençler halay çekti
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yüksekova'da kar sevinci: Çocuklar karı eğlenceye çevirirken, gençler halay çekti - Son Dakika
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