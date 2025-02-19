Yüksekova’da Kar Yağışı ve Okul Tatili

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Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, araçlar kar altında kaldı. Okullar birgün süreyle tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Hakkari ve ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Öğlen saatleri itibariyle ilçe genelinde başlayan yoğun kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı 5 santimetreyi bulurken, park halinde bulunan araçlar kar altında kaldı.

Özellikle ilçede yoğun kar yağışıyla beraber sis 50 metreye kadar da düşmesiyle Cengiz Topel ve İpekyolu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan araç sürücülerinde ilerlemekte zorlandı.

Bununla beraber, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla Hakkari ve ilçelerinde 20 Şubat 2024 tarihiyle 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Öte yandan, karla mücadele ekipleri olumsuz bir durum içinde hazır bekleniyor.