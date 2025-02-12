Yüksekova\'da Kayaklı Koşu Yarışları Tamamlandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Kamışlı köyündeki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yarışlara 21 ilden 350 sporcu katıldı.

İki gün süren yarışların sonunda Yüksekovalı sporcular, farklı kategorilerde 14 birincilik, 8 ikincilik ve 12 üçüncülük elde ederek 34 madalya aldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yarışmada dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Hakkari'nin kış sporları merkezi olarak anıldığını belirten Çelik, "Bu anlamda federasyonumuzla işbirliği içerisindeyiz. Hem alp disiplini hem de kuzey disiplininde yarışmalar Hakkari'de gerçekleştiriliyor. Alp disiplini açısından merkez Mergabütan Kayak Merkezi, kuzey disiplini kayaklı koşu yarışmalarının merkezi de Yüksekova. İki alandaki tesislerin alt yapısını güçlendirmeye ve buradaki sporcularımızın sayısını artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kayaklı koşu sporcularına ve antrenörlerine teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti:

"Yüksekova'da bir kültürü yerleştirdiler ki bunun sonuçlarını hem milli takımdaki sporcu sayısından hem de burada yapılan ilk etap kayaklı koşu yarışlarındaki birinciliklerden anlayabiliyoruz. Milli takımın yüzde 35'lik kısmını Hakkarili sporcular oluşturuyor. Çok şükür Hakkari'mizde gençlerimizin ihtiyaç duyduğu kayak malzemeleri ve tesisleri kullanabilmesi için bir alt yapı oluşturuluyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de bunun bir parçası. Herkes elinden geldiğince bu sporu desteklemeye çalışıyor."

Hakkari ve Yüksekova'nın kış turizmi merkezi ilan edilmesi beklentisi içinde olduklarını ifade eden Çelik, "Burada 5 yıldızlı otellerin yapılmasıyla birçok ülkeden insanın kış turizmi için buraya geleceğinden şüphem yok. Hem bunu destekleyen huzur ve güven ortamımız hem de Hakkari ve ilçelerinde artan büyük bir sevgi bağımız var. Kış sporlarının Hakkari ve Yüksekova'da yapılıyor olması büyük bir adım." ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir yarışma oldu"

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ise Kayaklı Koşu 1. Etap yarışlarını kayağın başkenti Yüksekova'da yaptıklarını belirtti.

Yarışlara 21 ilden 350 sporcunun katıldığını anlatan Oto, "Çok güzel bir yarışma oldu. Ambians çok güzeldi. Bu konuda Hakkari Valimize, Yüksekova Kaymakamlığına ve Yüksekova halkına çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel ağırlandık. Hedefimiz burada uluslararası yarışlar yapmak. Yüksekova'mızı uluslararası yarışlarla dünyaya tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Çankırı'dan gelen sporcu Rukiye Yavuz da "Pist çok zor ama atmosfer çok güzel. Doğunun en ücra köşesine geldik. Buraya dördüncü gelişimiz. Hakkari'yi seviyoruz. Burada yarışmak çok zor ama çok keyifli." dedi.