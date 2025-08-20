Yüksekova'da Kayıp Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
Yüksekova'da Kayıp Genç İçin Arama Devam Ediyor

20.08.2025 11:39
İbrahim Kom'un kaybolduğu Avaşin Deresi'nde yapılan aramalarda henüz bir sonuç elde edilemedi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta piknik sırasında Avaşin Deresi'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan İbrahim Kom'u (17) bulmak için başlatılan, bir kısmı da Irak topraklarında sürdürülen arama çalışmalarında bugüne kadar sonuç alınamadı. Kom'un ablası Seher Kom, derenin yazın debisinin düştüğünü belirterek, "Hem Türkiye'den hem de Irak'tan yeniden arama çalışmalarının başlatılmasını istiyoruz. Avaşin Deresi'nin devamı Irak'a kadar uzanıyor. Orada da tekrar arama yapılması için Iraklı yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Olay 10 Mayıs günü Yüksekova'ya 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesinde meydana geldi. Piknik için bölgeye giden gençlerden ikisi, serinlemek amacıyla Avaşin Deresi'ne girdi. Akıntıya kapılan gençlerden biri kurtarılırken, İbrahim Kom ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk gün yapılan arama kurtarma çalışmalarında sonuç alınamaması üzerine Van'dan polis dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve Ankara'dan gelen JÖAK'a bağlı 18 kişilik özel dalgıç timi ile birlikte arama faaliyetleri genişletildi. Zorlu arazi koşullarında yürütülen çalışmaların 24 günü su altı, 16 günü ise su üstü olmak üzere toplam 40 gün sürdü ancak herhangi bir ize ulaşılamadı.

'ARAMA ÇALIŞMALARINA BÖLGE HALKI DA DESTEK VERDİ'

Derenin su seviyesinin düşmesi ve ailenin talebi üzerine bölgede 7 Ağustos'ta yeniden arama çalışması yapıldı. JAK, AFAD ve polis dalgıç ekiplerinin yanı sıra bölge halkı ve Kom'un yakınları da çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 6 kilometrelik alan taranmasına rağmen herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Yetkililer, şimdiye kadar bölgede toplamda 5 kez su altı ve su üstü arama yapıldığını ancak herhangi bir iz tespit edilemediğini açıkladı.

'KARDEŞİMİ BULMAMIZA YARDIM EDİN'

İbrahim Kom'un babası Nevzet ve annesi Zübeyda Kom 10 Mayıs'tan bu yana arama çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Kom'un ablası Seher Kom ise yetkililerden yardım istediklerini ifade ederek, "Günlerce süren arama çalışmalarına rağmen kardeşim bulunamadı. Aramalar sona erdikten sonra biz aramalarımızı sürdürdük. Ailece her taşın altına, her ağacın dibine baktık ama hiçbir iz bulamadık. Avaşin Deresi'nin debisi düştü. Hem Türkiye'den hem de Irak'tan yeniden arama çalışmalarının başlatılmasını istiyoruz. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Kardeşimizi bulmamıza yardım edin. Avaşin Deresi'nin devamı Irak'a kadar uzanıyor. Orda da tekrar arama yapılması için Iraklı yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

Kaynak: DHA

Yüksekova, Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, Hakkari, Güncel, Yaşam, Irak, Son Dakika

