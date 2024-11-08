Yüksekova\'da Kültür Merkezi Yıkılıyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi binasının yıkımına başlandı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde kültür merkezi binasının depreme dayanıksız olduğu belirlendi.

Bunun üzerine boşaltılan binanın yıkımına başlandı.

Yıkılacak binanın yerine çok fonksiyonlu bir kültür, sanat kompleksinin yapılması planlanıyor.