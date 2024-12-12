Yüksekova'da Okula Babasının İsmi Verildi

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Yüksekova'da 8 yıldan sonra gelen isim sevinci

-Beşer ailesinin hibe ettiği arsaya yapılan okula 8 senenin ardından "Mahir Beşer" ismi verildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyünde yaşayan Beşer ailesinin hibe ettiği arsada yapılan okula, 8 senenin ardında "Mahir Beşer" ismi verildi.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyünde yaşayan Beşer ailesi, köylerine okul yapılması için 8 sene önce arsalarını hibe olarak verdiler. Kısa sürede tamamlanan okul eğitim öğretime açılırken, okula baba Mahir Beşer isminin verilmesi için ailenin girişimleri 8 yılın sonunda sonuçlandı. Köyde 24 yıl boyunca muhtarlık yapan Pervizhan Beşer, en son olarak konuyu Hakkari Valisi Ali Çelik'le paylaştı. 8 senedir Beşer ailesinin içinde özlemle kalan ve vefat eden babalarının ismi, Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatlarıyla okula verildi. Okula gelen tüm aile sakinleri, yeni tabelayı asarak öğrencilere ikramlarda bulundular.

"Ailece çok mutluyuz, okulumuza babamızın ismi verildi"

Babalarının isminin 8 sene boyunca okula verilmesi için girişimlerde bulunduklarını belirten Pervizhan Beşer, "Ben burada 24 yıl boyunca muhtarlık yaptım. Köyümüz çok mağdurdu, herkes eskiden 5. sınıfa kadar çocuklarını okula gönderirdi ve maddi durumları olmadığı için okutmuyorlardı. Beşer ailesi olarak bunun önüne geçmek için ailemle görüşerek babamın tarlası olan 3 bin 500 metrekareyi Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe ettik. Köye ilkokulun yanında ortaokul da kazandırdık. Bunu verirken de özellikle babamızın isminin okula verilmesini istedik. 8 sene boyunca ismi verilmedi. Sağ olsun hak, hukuk ve adetten anlayan Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatlarıyla okumuza babamızın ismi verildi. Bizde ailece okula gelerek babamızın isminin yazılı olduğu tabelayı okula astık. Bugün çok mutluyuz. Beşer ailesi olarak başta Hakkari Valisi Ali Çelik ve Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'a çok teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun" dedi.