Yüksekova'da Şehit ve Gazi Müzesi hizmete açıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından oluşturulan Şehit ve Gazi Müzesi'nde, tespit edilen 190 şehit ile 81 gazinin fotoğraflarının yanı sıra kişisel eşyaları da sergileniyor. Dernek Başkanı Sami Keskin, "Bir gazimiz, çatışma esnasında ayağı kopmuştu. O pantolonu da bize getirdi. Müzede sergilememiz istedi. Tabii bu kıymetli eşyaların içinde tespih, ayakkabı, çorap, kaban ve yüzükler var" dedi.

2016 yılında kurulan Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği bünyesinde hayata geçirilen müzede; şehit ve gazilere ait fotoğrafların yanı sıra kıyafetler ve çeşitli kişisel eşyalar da sergileniyor. Yaklaşık 500 metrekarelik alanda kurulan müzenin bulunduğu sokağa 'Şehitler Sokağı' adı verilirken; Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, milletin bağımsızlığı ve istiklali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin hatıralarını yaşatacak çok anlamlı bir müzeyi hizmete açtıklarını söyledi.

'YÜKSEKOVA'DA ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN SAYISI ÇOK FAZLA'

Sami Keskin, "2016 yılında derneğimizi kurduk. Derneği kurduğumuz günden bu yana çeşitli faaliyetler gösterdik. Ama Yüksekova'da şehitlerimizin ve gazilerimizin sayısı çok fazla olması nedeniyle büyük bir mekana ihtiyaç vardı. Bizler de yaklaşık 500 metrekare bir alanda şehit gazi sokağı ve şehit gazi müzesi hizmete açtık. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizin kıymetli eşyalarını getirip, burada şehitler müzesinde sergileniyor" dedi.

'EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Keskin, Dernek bünyesinde şehit ailelerinin dinlenebileceği alan ile kütüphanenin de bulunduğunu belirterek, "1994 yılında şehit olan bir şehidimizin eşi tarafından saklanan çorabı buraya getirilerek sergilendi. Şehitlerin yakınları, şehitlerinin en kıymetli eşyalarını burada muhafaza etmemiz için getirdiler. Bizler inşallah şehit ve gazilerimizin en kıymetli emanetlerine sahip çıkacağız. Burada şehitlerimizin, gazilerimizin yakınları sadece gelip oturabileceği bir alan değil, aynı zamanda kütüphanemiz de var. Yüksekova'da terörle mücadelede şu ana kadar 190 şehidimizin, 81 de gazimizin olduğunu tespit ettik. Bir gazimiz, çatışma esnasında ayağı kopmuştu. O pantolonu da bize getirdi. Müzede sergilememiz istedi. Tabii bu kıymetli eşyaların içinde tespih, ayakkabı, çorap, kaban ve yüzükler var" diye konuştu.