Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, minibüs, otobüs ve ticari taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, ilçenin farklı noktalarında denetim yaptı.
Denetimlerde, klima sistemleri, güvenlik cihazları, araç içi temizliği, ayakta yolcu kontrolü, ruhsat ve belge kontrolleri yapıldı.
Ekipler, trafik kuralları ve güvenli sürüş konusunda sürücüleri bilgilendirdi.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da Sürücülere Denetim - Son Dakika
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