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Yüksekova yolunda heyelan: 3 yaralı, Van ve Hakkari ile ulaşım kesildi - Son Dakika
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Yüksekova yolunda heyelan: 3 yaralı, Van ve Hakkari ile ulaşım kesildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi yolunda meydana gelen heyelandan dolayı 3 kişi yaralandı. Heyelan nedeniyle Yüksekova'nın Van ve Hakkari ile olan ulaşımı tamamen kesildi. Olay yerine Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

29.12.2023 - 09:32,
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Yüksekova yolunda heyelan: 3 yaralı

Yüksekova'nın Van ve Hakkari ile ulaşımı kesildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi yolunda meydana gelen heyelandan dolayı 3 kişi yaralanırken, ilçenin Van ve Hakkari ile olan ulaşımı ise kesildi.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Yüksekova kara yolunun Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen kamyonete heyelanla birlikte gelen kaya parçalarının isabet etmesi sonucu isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken; bölgede Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri önlemlerini aldı.

Yüksekova kara yolunun heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasıyla Van ve Hakkari ile olan bağlantısı da tamamen kesildi.

Yüksekova yolunda heyelan: 3 yaralı, Van ve Hakkari ile ulaşım kesildi
Kaynak: İHA
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