Yüksekova Doğal Gaz İçin Gün Sayıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüksekova Doğal Gaz İçin Gün Sayıyor

Yüksekova'da doğal gaz çalışmaları %95 tamamlandı; halk kömür dumanından kurtulmayı bekliyor.

04.12.2024 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekovalılar kömür dumanından kurtulmak için gün sayıyor

HAKKARİ – Doğal gaz çalışmalarının yüzde 95'inin bittiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar kömür dumanından kurtulmak için gün sayıyor.

Van üzerinden Hakkari'ye getirilen doğal gaz hattının Yüksekova etabındaki çalışmalar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından büyük ölçüde tamamlandı. Ana boru hattındaki çalışmalar BOTAŞ tarafından tamamlandıktan sonra şehir merkezine dağıtım yapacak şirkete teslim edilecek. Yüklenici firma tarafından geçtiğimiz yıl Esenyurt ve Esentepe mahallelerindeki TOKİ konutlarındaki kazı ve boru kaynak işlemlerinin bir kısmı tamamlanırken, gazın ilk etapta bu bölgelere verilmesi planlanıyor.

Doğal gaz istasyonunda yoğunlaşan çalışmaları yerinde inceleyen Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyesi Zeki Gürdal, ilgililerden bilgi aldı. Yiğit, "Halkın talepleri üzerine yetkilerle görüşerek bilgi aldık. Çalışmaların aktif bir şekilde yapıldığını teyit ettik. Yüzde 90'ların üzerinde çalışmaların bittiğini, test aşamasında olduğunu ve en kısa sürede kalan eksikleri de tamamlayıp firma tarafından geçici kabulünü başlanacağı söylendi. En kısa sürede Yüksekova doğal gaza kavuşacak. Yüksekova halkı olarak akşam ve sabah saatlerinde kalitesiz kömürlerin yakılması sonucu şehirde yaşayan vatandaşlar kirli bir hava soluyor. Bir an önce tek çare doğal gazın şehre verilmesidir. Bu güzel proje ve çalışmalarından dolayı Hakkari Valisi Ali Çelik ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyesi Zeki Gürdal ise, "Yaptığımız saha inceleme sonucu BOTAŞ yetkililerinden aldığımız bilgilere göre işlerinin büyük kısmının bitmek üzere olduğunu ve şehir içi dağıtıcı firmaya geçici kabul ile teslim edeceklerini belirttiler. Bu da bizim için ve Yüksekova halkı adına sevindirici bir haber oldu. Bundan sonraki süreçlerde de konunun takipçisi olacağız. Bizim bir an önce bu kömür dumanından kurtulmamız gerekir. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Güncel, Enerji, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova Doğal Gaz İçin Gün Sayıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:48 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: 1 AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1)
18:46 Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti Bakanlık, zehirlenme tehlikesi içeren 4 çay markasını ifşa etti
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
07:28 Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
07:15 Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek Araç sahipleri plaka değişikliğini artık dijital ortamda yapabilecek
06:51 Güney Kore’de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
01:18 Gürcistan’da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı Gürcistan'da protestocunun polise saldırdığı anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 20:39:41. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksekova Doğal Gaz İçin Gün Sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.