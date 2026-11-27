Tarımda Milli Vizyon Zirvesi'nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu yıl, geçtiğimiz yılın aksine ki geçtiğimiz yıl kuraklık ve zirai donu birlikte yaşadık. Yine dayanıklılığın ve tarımsal gücün getirdiği bizim ülkemize has olduğunu da ifade etmem gereken bir tarımsal güçle sorunsuz geçirdik. 2026 yılında 143 milyon tonun üzerinde bir tarımsal üretimle inşallah bu yılı tamamlayacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen Tarımda Milli Vizyon Zirvesi'ne katıldı. Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesi, gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve sektörün geleceğine ilişkin stratejilerin ele alındığı zirvede, üretimden tüketime, teknolojiden kırsal kalkınmaya kadar birçok konu değerlendirildi. Programa Bakan Yumaklı'nın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ve davetliler katıldı.

'ÜLKEMİZDE TARIMSAL HASILA 90 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI'

Programda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye'nin tarımsal hasılasının 2026'da 143 milyon tonun üzerinde bir üretim hedeflediklerini belirten Bakan İbrahim Yumaklı, "Artık ülkemizde tarımsal hasıla 90 milyar dolar tavanına yaklaştı. Aynı şekilde ihracatımız 30 milyar doların üzerine çıktı. Bu yıl, geçtiğimiz yılın aksine ki geçtiğimiz yıl kuraklık ve zirai donu birlikte yaşadık. Yine dayanıklılığın ve tarımsal gücün getirdiği bizim ülkemize has olduğunu da ifade etmem gereken bir tarımsal güçle sorunsuz geçirdik. 2026 yılında 143 milyon tonun üzerinde bir tarımsal üretimle inşallah bu yılı tamamlayacağız" dedi.

'PİYASANIN DENGESİNİ BOZACAK UNSURLAR ORTADAN KALKACAK'

Bakan Yumaklı, "Bugün ülkemizde şöyle bir algı var, onu da düzeltmem gerekir: Sanki Türkiye'de tüketilen kırmızı etin büyük bir bölümünü biz yurt dışından ithal ediyoruz. Bunun doğru olmadığını söylemek istiyorum. Sadece ve sadece burada yüzde 10 civarında zaman zaman değişebiliyor ama yüzde 10 ile 12 arasında bir bölümünü ithal ediyoruz yurt dışından. Bu hem içerideki sürünün verimliliğini artırıcı bir unsur taşıyor, aynı zamanda piyasa regülasyonu için de önemli bir kavram. 2024'te başlamış olduğumuz hayvancılık yol haritasının bütün unsurları tamamlandığındaki bunun için 2028 yılını takvimlemiştik. Biz artık Türkiye'nin gündeminden bu ithalat meselesini ve kırmızı etle alakalı kimi zaman fiyat anlamında çok düşük, kimi zaman fiyat anlamında çok yüksek ama geneli itibarıyla de piyasanın dengesini bozacak unsurların ortadan kalkacağını söyledik. Bu takvimimize uyuyoruz, devam edeceğiz" diye konuştu.

'235 MİLYAR LİRA DOĞRUDAN TARIMSAL DESTEK'

2027'de tarıma 1 trilyon 305 milyar lira kaynak ayrıldığını, 235 milyar liralık doğrudan desteğin üretim planlamasına göre kullanılacağına dikkat çeken Bakan Yumaklı, "En çok dile getirilen şeylerden biriydi 'Tarıma ne kadar kaynak ayırıyorsunuz?' sorusu. Bütüncül bir şekilde bakıldığında verilen destekler, krediler, sübvansiyonlu krediler, yatırım ödenekleri, aslında alınması gereken ama alınmayan vergiler onlar da dolaylı olarak aktarılan bir kaynaktır, KİT'lerin finansmanı, ihracatla ilgili teşvikler ve destekler; bunların tamamını bir bütün olarak düşündüğümüzde ayrılan kaynak 2027 yılı için 1 trilyon 305 milyar lira. Bu bir önceki yıla göre yüzde 39'luk bir artış ifade ediyor. Bugünün sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlarken gelecek projeksiyonuna göre de bir takım şeylerin temellerini atmak için bu kaynağı ayırmış durumda. Destek konusu hep bunun üzerinden tanımlanıyor, bunun doğru olmadığını, aslında bütüncül bir bakış gerektiğini ifade etmek için bunu söyledim. Burada doğrudan destekler eğer sorunuza cevap olacaksa 235 milyar liralık doğrudan tarımsal destek. Biz bunları da üretim planlamasına baz teşkil edecek bir şekilde önümüzdeki yıl kullanacağız. İnşallah önümüzdeki üç yılı kapsayacak bu karar da yakında çıkmış olacak" dedi.

'HERKES VATANDAŞIN EN DOĞAL HAKKI OLAN GÜVENİLİR GIDAYI ONLARA SAĞLAMAK ZORUNDA'

Bakan Yumaklı, "Geçtiğimiz yıl 1 milyon 300 binin üzerinde denetim yaptık. Bu yıl yanılmıyorsam şu ana kadar 1.2 milyondu en son ölçtüğümüz ve sene sonuna kadar bu rakamı da aşacağız. 2.6 milyar liralık idari para cezası kestik. Arkadaşlarımız düzenli şekilde marketler, ürün paketleme tesisleri, hangi noktada bir ürün bir tüketicinin önüne sunuluyorsa o noktalarda denetimlerini yapıyorlar. Onları alıp analiz ediyorlar. Eğer usule uygun bir şey çıkmazsa tüketicinin aleyhine, sağlığına ya da parasına yani ona taahhüt edilen şekilde ürün sunulmamışsa onun aleyhine bir durum oluşmuşsa onun karşılığı olan biz cezayı veriyoruz. Eğer bu insanlarımızın sağlığını tehdit eder bir noktaya gelmiş ise onun için de savcılıklarımıza suç duyurusunda bulunuyoruz. Bunları da taklit tağşiş diye adlandırılan, kamuoyunda bilinen, bizim de artık tam zamanlı olarak bütün vatandaşlarımız tarafından şeffaf bir şekilde görülebilecek ortamlarda onları yayınlıyoruz. Buradaki amacımız ceza vermek değil. Buradaki amacımız firmaların, kurumların markalarına zarar vermek değil. Ancak herkes vatandaşımızın en doğal hakkı olan güvenilir gıdayı onlara sağlamak zorunda. Bunun altını özellikle çiziyorum ve bu konudaki toleransımız da sıfır. Sen herhangi bir ürünün içeriğini belirlediğinde, onu vatandaşa söylediğinde ama o ürünün içerisinde farklı bir içerik çıktığında biz bakanlık olarak onun karşısındayız" şeklinde konuştu.

'ORMAN YANGINLARINDAN SONRA İMARA AÇILAN BİR YERİ KİMSE GÖSTEREMEZ, VARSA HODRİ MEYDAN ÇIKSIN'

Bakan İbrahim Yumaklı, "Bakanlık olarak 500 milyon civarında her yıl ortalama fidanı ve tohumu toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı geliştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız bize 11 Kasım'da o yangınlardan sonra da 'Onu 600 milyona çıkaracaksınız' diye talimat vermişti. Biz de canımızı dişimize taktık, 2026 yılı itibarıyla 600 milyonu tamamlıyoruz. Büyük oranda bitti hatta bir miktar belki üzerine bile çıkabiliriz. Şöyle bir kural var: Herhangi bir şekilde ister orman yangını ister başka bir sebeple hasar görmüş bir orman alanını bir sonraki yılın sonuna kadar tamamen tohumla ve fidanla buluşturursunuz. Bu kural. Bu konuda tabii geçmiş alışkanlıklarla hep aynı şey söylenip duruluyor. 'Bir yangın çıktı, burayı imara açacaklar' diye. 3 senedir hatta 4'üncü senemize giriyoruz, açık bir şekilde çağrı yapıyorum: Herhangi bir şekilde orman yangınlarından sonra imara açılan bir yeri hiç kimse gösteremez, varsa hodri meydan çıksın. Dolayısıyla bu sözün hiçbir geçerliliği de yok, doğruluğu da yok. 2025'te en son ülkemiz ağaçlandırmada Avrupa'da birinci sırada, dünyada da en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında dördüncü sırada" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı'ya hediye takdim edildi. Program, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi