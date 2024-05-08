Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, başkan olarak ilk nikahını kıydı - Son Dakika
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Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, başkan olarak ilk nikahını kıydı

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, başkan olarak ilk nikahını kıydı

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, Belediye Nikah Salonu'nda Özbekistan vatandaşı Reyhan Boltaboeva ile Konyalı Sefa Koç çiftinin nikahını kıydı. Sefa Koç ve Reyhan Boltaboeva'nın tanışması sosyal medya üzerinden gerçekleşti ve evlenme kararı aldılar. Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen gelin ve ailesi, Konya'ya gelerek Yunak Belediyesi Nikah Salonu'nda düğünlerini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Günaltay, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, evlilikte karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

08.05.2024 10:59  Güncelleme: 11:11
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Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, başkan olarak ilk nikahını kıydı.

Günaltay, Belediye Nikah Salonu'nda Özbekistan vatandaşı Reyhan Boltaboeva ile Konyalı Sefa Koç çiftinin nikah merasimine katıldı.

Saray Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Sefa Koç, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Özbekistanlı Reyhan Boltaboeva ile evlenme kararı aldı.

Bunun üzerine Reyhan Boltaboeva ve ailesi Özbekistan'dan Türkiye'ye geldi.

Özbek gelini Antalya Havaalanı'nda karşılayan Koç ailesi, daha sonra karayoluyla Konya'ya geldi.

Sefa Koç ve Reyhan Boltaboeva Yunak Belediyesi Nikah Salonu'na giderek hayatlarını birleştirdi.

Belediye Başkanı Günaltay, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Nikahınız benim için de anlamlı oldu. Çünkü belediye başkanı olarak ilk nikahımı kıydım. Bu evliliğin sizlere, ailenize ve sevenlerinize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çıktığınız bu güzel yolda sizlere ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evlilikte mutluluğun sırrı karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışmadır. Bu değerleri korursanız bir ömür mutlu olursunuz." dedi.

Kaynak: AA

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