Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor - Son Dakika
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Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor

Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor

Yunan basınında çıkan haberlerde, son günlerde uluslararası gelişmelerde Türkiye'nin oynadığı başat rol övüldü. Ya Nea Gazetesi "Tüm oyunu Erdoğan oynuyor" yorumunu yaparken; Kathimerini gazetesi ise Trump'ın ABD başkanlığı döneminde Türkiye'nin rolünün üst düzeylere çıkacağı belirtildi.

15.05.2025 21:33
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Yunan basınında çıkan haberlerde, son günlerde uluslararası gelişmelerde Türkiye'nin oynadığı role ilişkin övgü dolu ifadeler yer aldı.

Yunan medyasında Türkiye'nin diplomatik başarılarına ilişkin dikkat çeken ifadelere yer verildi. Kathimerini gazetesinin "Türkiye Trump döneminde yeni bir rolle" başlıklı manşet haberinde, göstergelerin Donald Trump'ın ABD başkanlığı döneminde Türkiye'nin rolünün üst düzeylere çıkacağı yönünde olduğu belirtildi.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ YÜKSELİŞTE"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satılması için Almanya ve Türkiye ile işbirliği yapması için Avrupa Birliği'ne (AB) çağrı yaptığına işaret edilen haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti silahlı kuvvetlerini yeni silahlarla güçlendirirken Türk savunma sanayisi yükseliş döneminde." denildi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNE ÖVGÜ

Kathimerini gazetesinin "Erdoğan diplomatik sermaye biriktiriyor" başlıklı köşe yazısında ise bu haftanın Türkiye için olumlu gelişmelerle dolu olduğu vurgulandı. Ukrayna görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasının da bu önemli ve olumlu gelişmelerden olduğu belirtilen yorumda, "Küresel ve bölgesel büyük güçler, Türkiye'yi küresel gelişmelerde dolaylı da olsa belirleyici bir role sahip olarak görüyor. Arabuluculuk yapabilen, en azından tarafsız ya da çatışmaların çözümünde rol oynayabilecek yeterlilikte görünen bir devlet imajı da pekişiyor." ifadelerine yer verildi.

"TÜM OYUNU ERDOĞAN OYNUYOR"

Ta Nea Gazetesi ise "Biz Tempi (tren kazasıyla) uğraşırken ve etrafımızda sismik, jeostratejik gelişmeler olurken, Yunanistan tamamen çerçevenin dışında duruyor. Bir çivinin ucu kadar bile bir duvarda yeri yok." ifadesi yer aldı.

Uluslararası alandaki son gelişmelerin sıralandığı yorumda, "Tüm oyunu Erdoğan oynuyor." denildi.
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Hakan as :
    Halk sefalet içinde ağam oyun oynuyor maşallah :) 93 62 Yanıtla
    w1w2w3w4:
    Belli oluyor herkesin cebinde ailesinde toplam en az sadece 150 bin tl bir araç bir ev var .. 0 0
  • Murat Sert:
    Reis oynar cahape izler :)) 61 81 Yanıtla
    Yunus Durak:
    İnsan sevdiğini överek öpermiş, yada menfaat icabı öpermiş 0 0
  • Kubilay Gençtürk:
    biz ona boşuna REİS demiyoruz 57 79 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    gulesim geldi gece gece 66 37 Yanıtla
  • ramazanefe66:
    daha süleymancılarla şah-mat oynayacağız dimi reis 23 32 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    eğer düşmanın seni ovuyorsa bu işte bir hinlik var demektir 44 9 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal:
    Yunan inda övgüsüne mahsar olduysan ne mutlu sana . Sağlam ihanet içindesin demektir . KKTC yi verecek demekki. Türkiye yide Güneydoğu dan bölecek özerklik vs . ABD bir yandan Yunanistan bir yandan övüyor Dünya liderimizi . Bravo . 32 17 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Bu basın hangi basın acaba ? Çünkü yunanda kasaba gazeteleri ekrem İmamoplunu övdüğü zaman ekrum papazoplu diyordunuz adama! 24 17 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Yunan birini seviyorsa vardır bir sebebi. 17 5 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    bize gore memleketin icine eden reis. size gore şahlanan türkiye. 8 3 Yanıtla
  • w1w2w3w4:
    Bunu bizimkilere anlatım 3 0 Yanıtla
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