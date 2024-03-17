Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Filistinlilerin zorla Mısır'a gönderilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya, Avusturya, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderleriyle Mısır'ı ziyaret eden Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Miçotakis, Mısır temasları kapsamında yaptığı açıklamada, AB'de iş arayan genç Mısırlılara yasal göç yollarının sağlanmasının, insan kaçakçılığıyla mücadele kadar önemli olduğunu ifade etti.
Gazze'deki durumdan derin endişe duyduğunu belirten Miçotakis, "Bir an evvel ateşkes sağlanması ve rehinlerin serbest bırakılmasına yönelik çağrımı tekrar ediyorum." dedi.
Miçotakis, İsrail'in Gazzelileri Mısır tarafına sürme politikasına değinerek, "Filistinlilerin zorla Mısır'a gönderilmesi kabul edilemez." diye konuştu.
Refah şehrinin karadan olası bir işgalinin hem kendisini hem de Avrupalı liderleri son derece kaygılandırdığını ifade eden Miçotakis, Gazze'deki insani krizin kabul edilemez olduğunu ve bölgedeki istikrarsızlığın çevreye yayılmasını önlemek adına uluslararası toplumun ortak bir çalışma içerisine girmesi gerektiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Filistinlilerin zorla Mısır'a gönderilmesini kabul edilemez buluyor - Son Dakika
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçının ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fred'in attığı gollerle Fenerbahçe öne geçti.
Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, Gazze halkına destek verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'e yaptırım uygulamanın zamanının geldiğini belirtti. Etkinlikte konuşan Karamollaoğlu, zulmün bir gün son bulacağını ve Gazze'ye gidileceği zaman topraklarından edilenlerin tekrar vatanlarına döneceğine inandığını ifade etti. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın da daha sert yaptırımların Filistin'e destek vermenin ve Gazze'ye yardım eli uzatmanın yolunu açacağını söyledi. Katılımcılar, konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde oruçlarını açtı.
TFF 3. Lig takımlarından Turgutluspor'da futbolcuların antrenmana çıkmama kararı sadece 1 gün sürdü. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, futbolcuların alacakları olduğu doğrulandı ve ödemelerin planlandığı belirtildi. Ayrıca, kulübün siyasete alet edilmesi de kınandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?