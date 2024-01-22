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Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken telefonda görüştü - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken telefonda görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki durum, Kızıldeniz'deki gelişmeler ve denizlerdeki seyrüsefer serbestliğinin tehlikeleri hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ayrıca, şubatta düzenlenecek olan ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog Toplantısı öncesinde ikili ilişkiler ele alındı. Miçotakis'in ABD ziyareti ise H1N1 virüsü nedeniyle gerçekleşmeyecek.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken telefonda görüştü
22.01.2024 - 18:21,
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis ve Blinken'ın yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki durum, Kızıldeniz'deki gelişmeler ile denizlerdeki seyrüsefer serbestliğinin bölgede karşı karşıya kaldığı tehlikeler ele alındı.

Görüşmede, şubatta Washington'da düzenlenmesi planlanan ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog Toplantısı öncesinde ikili ilişkiler irdelendi.

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise bugün gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Miçotakis'in, H1N1 virüsü nedeniyle hasta olduğunu ve bu nedenle yakın zamanda ABD için planlanan ziyaretinin de gerçekleşmesinin zor olduğunu aktardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken telefonda görüştü - Son Dakika
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