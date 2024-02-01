Yunanistan\'da çiftçiler traktörleriyle eylem yaptı

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Yunanistan'ın Selanik kentinde çiftçiler, hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem yaptı.

Sembolik olarak tabut taşıdıkları onlarca traktörle Selanik'e giriş yapan çiftçiler, Uluslararası Selanik Fuar Merkezi'nin önünde toplandı.

Arıcılar, besiciler ve balıkçılar da eyleme destek vermek için çiftçilere katıldı.

Hükümetle diyalog kurmak istediklerini belirten çiftçiler, üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının düşürülmesini talep etti.

Çiftçiler, Selanik Uluslararası Fuar Merkezi'nde 3 Şubat'ta düzenlenecek "Agrotica" Fuarı vesilesiyle Selanik'te büyük bir gösteri yapmayı planlıyor.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, 30 Ocak Salı yaptığı açıklamada, çiftçilere ödenen sübvansiyonların artırılacağını, Eylül 2023'teki sel felaketinden etkilenen çiftçilere ikinci bir ek yardım yapılacağını ve çiftçilerin yaşadığı sorunların giderilmesi için diyalog kapılarının da açık tutulacağını belirtmişti.

Eylül 2023'te yaşanan sel felaketinde zarar gören birçok ürün için yeterli miktarda tazminat, aşırı hava koşullarına karşı ürünlerinin korunacağı projelerin inşası ve üretim maliyetlerinin azaltılması gibi talepleri olan çiftçiler ise 24 Ocak'tan beri çeşitli kentlerde eylemlerini sürdürüyor.