Yunanistan'da Ege Denizi'nde Sismik Hareketlilik - Son Dakika
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Yunanistan'da Ege Denizi'nde Sismik Hareketlilik

Başbakan Miçotakis, Ege adalarındaki sismik hareketlilik için halkı soğukkanlı olmaya çağırdı.

03.02.2025 17:18
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, son günlerde sismik hareketliliğin arttığı Ege Denizi'ndeki adalarda yaşayanlardan soğukkanlı olmalarını istedi.

Miçotakis, Avrupa Birliği'nin (AB) Brüksel'deki ilk savunma konulu zirve toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avrupa'nın savunma konusunda daha çok otonomluğa ihtiyaç duyduğunu savunan Miçotakis, Avrupa'ya füze savunma kalkanı oluşturmak gibi faaliyetler için 100 milyar avroluk bir fon oluşturulmasını önerdiğini kaydetti.

Gazetecilerin son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin sorusu üzerine, Miçotakis, Yunanistan'ın yoğun bir jeolojik olayla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Miçotakis, "Ada sakinlerimizden her şeyden önce soğukkanlı olmalarını ve Sivil Koruma birimlerinin yönlendirmelerine uymalarını istiyorum." diye konuştu.

Santorini başta olmak üzere Ege adalarında artan sismik hareketlilik ile Atina Jeodinamik Enstitüsünün verilerine göre bölgede 24 Ocak'tan bu yana 380'in üzerinde minik deprem yaşanması, uzmanları ve hükümeti harekete geçirmişti.

Başbakan Miçotakis liderliğindeki hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla dün akşam yapılan toplantıda bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırılmıştı.

Tedbir amaçlı Santorini dahil 4 adadaki okullarda bir günlüğüne eğitime ara verilmesi kararlaştırılmış, kültürel etkinlikler iptal edilmiş, halktan kapalı ortamlarda toplu halde bulunmaktan kaçınmaları istenmişti.

Santorini'ye tedbir amacıyla arama kurtarma ekibi ve insansız hava araçları sevk edilmiş, Ada'da arama kurtarma ekipleri için çadırlar kurulmuştu.

Öte yandan, olası deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzların boşaltılması istenmişti.

Kaynak: AA

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