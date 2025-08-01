Yunanistan'da muhalefete göre Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi Atina için bir yenilgi - Son Dakika
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Yunanistan'da muhalefete göre Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi Atina için bir yenilgi

01.08.2025 17:45
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Yunanistan'daki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), İstanbul'da düzenlenen Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi'nin Yunanistan hükümeti için diplomatik bir yenilgi olduğunu belirtti.

Yunanistan'daki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), İstanbul'da düzenlenen Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi'nin Yunanistan hükümeti için diplomatik bir yenilgi olduğunu belirtti.

SYRIZA yaptığı yazılı açıklamada bugün İstanbul'da düzenlenen Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi'ni değerlendirdi.

Açıklamada, "Libya, İtalya ve Türkiye'nin bugün İstanbul'daki üçlü zirvesi (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis'in uluslararası alanda kuşatılmış, birleştirici bir ulusal stratejisi olmadan hareket eden, gelişmelerin basit izleyicisi rolü ile sınırlandırılmış hükümeti için yeni bir diplomatik yenilgidir." ifadesi yer aldı.

Başbakan Miçotakis'in mayısta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı, "Meloni ile birçok konuda anlaşmaya vardıklarına" ilişkin söylemlerin hatırlatıldığı açıklamada, "Hem İtalyan savunma sanayisindeki Türk yatırımları, hem de İtalya'nın Libya ve göç meselesinde direkt Türkiye ve Libya'daki geçici hükümet ile istişarede bulunması bunun gerçek olmadığını güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca Yunan hükümetini de gelişmelerin dışında bırakıyor." denildi.

Miçotakis hükümetini dış politikada yanlış yol izlemekle eleştiren SYRIZA, Yunanistan'ın bölgesel gelişmelerde diplomatik açıdan yalnızlaştığını ve Türkiye'nin bölgede belirleyici bir rol üstlendiğini aktardı.

SYRIZA, Miçotakis hükümetini, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin kapsamlı bir ulusal strateji geliştirmeye ve Avrupa Birliği'nin (AB) Libya meselesinin çözümünde tekrar aktif olmasını sağlamak için diplomatik olarak harekete geçmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi kapsamında kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ayrı ayrı resmi törenle karşılamıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da muhalefete göre Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi Atina için bir yenilgi - Son Dakika

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