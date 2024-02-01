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Yunanistan'da Özel Üniversite Tasarısına Karşı Protesto - Son Dakika
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Yunanistan'da Özel Üniversite Tasarısına Karşı Protesto

Yunanistan\'da Özel Üniversite Tasarısına Karşı Protesto

Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler, özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyan yasa tasarısını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Eğitime daha fazla bütçe ayrılmasını isteyen eylemciler, Parlamento binasına kadar yaptıkları yürüyüşte tepkilerini dile getirdi. Yunanistan Öğretmenler Federasyonu da eyleme destek vermek amacıyla iş bırakma eylemi yaptı. Polis ile eylemciler arasında yaşanan arbedede polis biber gazıyla müdahalede bulundu. Protesto sırasında bazı eylemciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla Filistin bayrakları taşıdı. Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor ve yasa tasarısına karşı süren protestolar nedeniyle bazı üniversitelerde eğitime ara verildi.

01.02.2024 16:59
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Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler, düzenledikleri yürüyüşle, ülkede özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyan yasa tasarısını protesto etti.

Başkent Atina'da bir araya gelen eylemciler, Parlamento binasına kadar yaptıkları yürüyüşte, hükümetin Meclisten geçirmeyi planladığı özel üniversitelere ilişkin yeni yasa tasarısına tepkilerini dile getirdi.

Eğitime daha çok bütçe ayrılmasını isteyen öğrenci ve eğitmenler, attıkları sloganlarla özel üniversitelere karşı duruşlarını ifade etti.

Yunanistan Öğretmenler Federasyonu (DOE) da eyleme destek vermek amacıyla 3 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

Parlamento binası önünde polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı. Bu sırada polis, eylemcilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

Öte yandan, bazı eylemciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 4 aydır devam eden saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla Filistin bayrakları taşıdı.

Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor

Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor. "Kolej" adı altında yükseköğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyor.

Yasa tasarısına karşı yaklaşık bir aydır devam eden protestolar nedeniyle bazı üniversitelerde, öğrenci "işgalleri" dolayısıyla eğitime devam edilemiyor. Rektörler Birliği kararıyla, işgal konumunda olan üniversitelerde sınavların çevrim içi yapılması öngörülüyor.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, 20 Aralık 2023'te düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, ülkede özel üniversitelerin açılmasına olanak sağlayacak yeni yasal düzenleme hazırlandığını bildirmişti.

Miçotakis, "Devlet üniversitelerini daha çok destekleyeceğiz, aynı zamanda kar amacı gütmeyen ve devlet üniversitesi olmayan yükseköğrenim kurumlarının nihayet Yunanistan'da da faaliyet göstermesi için gerekli çerçeveyi oluşturacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Parlamento, Yunanistan, Filistin, İsrail, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'da Özel Üniversite Tasarısına Karşı Protesto - Son Dakika
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