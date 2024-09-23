Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi'nde İhraç

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Yunanistan'da iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin Etolya-Akarnanya Milletvekili Marios Salmas'ın, parti meclis grubundan ihraç edildiği bildirildi.

Yeni Demokrasi Partisi Disiplin Kurulu, bugün aldığı ve Yunanistan Meclis Genel Kuruluna bildirdiği yazılı kararda, Etolya-Akarnanya Milletvekili Salmas'ın, parti meclis grubundan ihracına oy birliği ile karar verildiğini kaydetti.

Alınan kararda,"Salmas, açıklamaları ve genel tavrı ile kendisini parti meclis grubu dışında bırakmayı tercih etmiştir." ifadesi yer aldı.

Karar sonrası açıklama yapan Salmas, Kültür Bakanlığı bünyesindeki bir ihalede yapılan usulsüzlük iddialarını dile getirdiği için parti meclis grubundan ihraç edildiğini savundu.

Salmas, "Bu kesinlikle geçerli bir sebep olamaz." dedi.

Haziran 2023'te yapılan genel seçimlerde Yeni Demokrasi Partisi oyların yüzde 40,56'sını alarak 300 sandalyeli mecliste 158 milletvekili ile temsil hakkı kazanmıştı.

Temmuz'da da Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Lefteris Avgenakis, havalimanında bir görevliyle yaşadığı tartışma nedeniyle Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis'in kararıyla partisinden ihraç edilmişti.

İhraçların ardından Yeni Demokrasi'nin meclisteki milletvekili sayısı 156 oldu.