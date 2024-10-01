Yunanistan'dan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

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Yunanistan'da Yeni Sol Partisi, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırısına tepki gösterdi.

Partinin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, saldırıların derhal durdurulması gerektiği vurgulanarak, "İsrail, Orta Doğu'yu ve daha geniş bölgeyi yıkıma sürüklüyor, bunu hiçbir engelle karşılaşmadan yapıyor." ifadesi yer aldı.

Yunan hükümetine, uluslararası alanda gerekli inisiyatiflerin alınması, İsrail'e yaptırımlar uygulanması, Filistin Devleti'nin tanınması ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının kabul edilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Orta Doğu'da soykırım yaşanırken ve önlenemez bir çatışma riski varken Yunan hükümetinin sessiz kalarak katliamı desteklemesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırısının bölgede barış ve istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin bu duruma göz yummasının uzun vadeli savaş ve insanlık suçlarına zemin hazırladığı değerlendirmesi yer aldı.